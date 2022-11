Noiva se recusa a casar sem seus cachorros, mas pode ter problemas com isso

Uma noiva *-*está precisando lidar com um dilema envolvendo o dia de seu casamento. Enquanto ela faz questão da presença de seus cachorros na ocasião, alguns familiares de seu noivo têm sérios problemas com animais de estimação.

Publicando sua história no Reddit, a noiva conta que ter um casamento nunca esteve em seus planos. Para ela, bastava oficializar a união no cartório e comemorar com seu noivo e familiares próximos.

No entanto, o noivo sempre foi do tipo de pessoa que sonhava em ter um casamento em que pudesse comemorar a nova etapa de sua vida ao lado da noiva e de seus familiares.

“Chegamos a um acordo e vamos comemorar nosso casamento no quintal da nossa casa. A única coisa que eu faço questão é de ter a presença dos meus cachorros como parte ativa da celebração e da recepção”, conta a noiva.

“Nesse ponto chegamos a uma pequena questão: enquanto um dos meus cachorros é super sociável e ama pessoas e outros animais, o outro é completamente o oposto. Ele não se dá bem com pessoas estranhas e outros cães. Meu plano é contratar um adestrador para acompanhá-lo durante a celebração enquanto meu outro cão fica livre”.

A família do noivo pode ter alguns problemas

Apesar de ter esse desejo, a noiva precisa lidar com um pequeno problema já que alguns familiares do noivo não se dão bem com cães. “Os sobrinhos dele não gostam de cachorros e sempre gritam, esperneiam e correm, algo que não é muito bom de se fazer quando tem um cachorro por perto”.

“Os pais deles alimentam esse medo e os encorajam a não ter contato com cães e a se manterem distantes deles”, explica a mulher.

“A família do meu noivo que foi convidada está dizendo que não teremos problemas em trancar os cachorros dentro de casa durante a celebração, mas eu não quero isso e ainda não tive coragem de dizer isso abertamente”.

“O casamento é para nós e eu realmente quero que meus cães estejam presentes. Fora isso, eu sei que tomei os cuidados para prevenir possíveis problemas com o cão antissocial. Meu outro cão é treinado e se comporta bem, não vejo motivos para mantê-lo preso sempre que as crianças, que nem moram aqui, querem”.

Para os usuários do Reddit, ela deve repensar sua decisão: “O conforto dos seus convidados deve vir antes dos animais. Se você os quer lá, a escolha é sua, mas não os coloque acima de seus amigos e parentes”.

“Você está assumindo um grande risco de ter problemas no dia do seu casamento. Sua futura família não está confortável, então não force uma situação indesejável. Eles são cachorros e não sabem ou se importam com seu casamento. Você pode estar com eles depois ou planejar um ensaio especial com a presença deles”, sugeriu outra pessoa.