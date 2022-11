Mulher ganha na loteria e o namorado exige que ela gaste o prêmio com ele

Uma mulher viu sua vida mudar da noite para o dia depois de ganhar um prêmio generoso ao jogar na loteria. No entanto, ela também precisou lidar com a mudança de atitude de seu namorado, que passou a exigir presentes cada vez mais caros.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para desabafar sobre sua situação e pedir a orientação de outras pessoas. Segundo seu relato, ela e o companheiro entraram em uma grande briga depois que ele exigiu ganhar um Tesla após ela confirmar que foi premiada na loteria.

Contando sua história, a mulher explica que está namorando com seu companheiro há menos de um ano e que atualmente os dois não moram juntos. No entanto, desde que ela ganhou na loteria o homem passou a exigir uma “parte dos lucros”.

Com a cabeça no lugar, a mulher decidiu não mexer no prêmio milionário até que receba a orientação de uma equipe de consultores financeiros que a ajudará a fazer a gestão dos valores. A única exceção é uma “pequena quantia” destinada a ajudar sua família e a “mudança de vida”.

O namorado tinha outros planos

Apesar da ganhadora ter planos bem determinados para sua nova fortuna, o namorado parece não compartilhar da mesma visão que ela. “Ele tem planos diferentes para o dinheiro e quer várias coisas, incluindo um Tesla, uma casa com piscina e, milagrosamente, até falou em começar uma vida comigo”.

“Recusei todos os pedidos de presentes feitos por ele e disse que existem coisas que são necessidades reais que vem em primeiro lugar e que não vou encostar no dinheiro até receber a consultoria especializada. Ele não ficou feliz com isso e passou a me chamar de mão de vaca, além de afirmar que não o amo mais”, conta a mulher.

“A pior parte é que ele contou sua versão dos fatos para nossos amigos e eles começaram a me pressionar para bancar festas e viagens, e também não gostaram quando eu recusei. Estou arrasada com essa situação”.

Em pouco tempo algumas pessoas demonstraram apoio a ela: “São diversos sinais de alerta para rever seu namoro e suas amizades. Como ele decidiu que tem direito ao seu dinheiro após sete meses de relacionamento?”.

“Abandone o namorado e reveja as amizades o quanto antes! Não compre nem 1 bala para ele. Dê um fora nele agora mesmo”, determinou outra pessoa.