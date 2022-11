‘Minha filha pediu ajuda para pagar seu casamento, disse que a ajudo no próximo’

Um pai fez um desabafo no Reddit depois de entrar em uma briga com sua filha. Segundo seu relato, ela esperava que o pai a ajudasse a pagar as despesas de seu quarto casamento e não gostou da resposta que recebeu dele.

Contando sua história, o homem, de 57 anos, explica que a filha, de 32, está indo para seu quarto casamento. “Ela se casou aos 25 anos com o amor de sua vida. Na época a ajudei com 15 mil dólares (aproximadamente R$799 mil) e o casamento durou por 3 anos”.

“Depois de se divorciar, ela casou com o amor de sua vida quando tinha 30 anos, e eu a ajudei com mais 5 mil dólares (R$27 mil). Enquanto ainda estava casada com seu segundo marido ela acabou engravidando de outro cara durante o processo de divórcio e se casou com ele pouco antes do meu neto nascer. Eles se divorciaram antes que meu neto completasse seu primeiro ano de vida”.

“Agora, aos 32 anos, ela afirma ter conhecido o amor de sua vida e me pediu ajuda para pagar pelo casamento. Eu disse que vou ajudá-la com o próximo”, conta o pai.

O clima ficou tenso na família

Segundo o homem, desde o momento em que respondeu para a filha as coisas ficaram tensas em sua casa. “Ela foi chorar para mãe e me chamou de idiota por não acreditar em seu casamento. Eu sou casado há 33 anos e sei que se os dois estiverem dispostos a seguir a vida juntos, é algo possível de ser feito”.

“Minha esposa agora acha que eu devo dar a ela algum dinheiro para fazer as pazes, mas eu acho um desperdício. Nós passamos por diversos problemas e lidamos com todos eles sem nos divorciar. O casamento não é simples, mas minha filha precisa entender que requer comprometimento, senão ela vai se divorciar novamente”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, o pai está certo em sua decisão e principalmente em tentar mudar a forma como a filha o vê.

“Aparentemente o sucesso dos casamentos da sua filha tem ligação com a quantia de dinheiro que você dá a ela. Ao que tudo indica, cada 5 mil dólares equivalem a 1 ano de casamento, então para ela ter um casamento duradouro como o seu serão necessários mais de 100 mil dólares”, comentou uma pessoa em tom de brincadeira.

“Parece que sua filha te vê como um caixa eletrônico. Diga a ela para fugir ou não pensar em fazer um casamento da próxima vez, e da próxima... e da próxima.”, comentou outra pessoa.

“Você já pagou por dois casamentos e agora ela já é uma adulta com seus próprios filhos. Se ela quiser um novo casamento, ela que pague por ele”, finalizou uma terceira pessoa.