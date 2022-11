‘Meu marido dorme o dia todo, não me ajuda com as crianças e ainda reclama’

Uma mãe ficou completamente irritada com as atitudes de seu companheiro diante dos cuidados com a casa e os filhos. Segundo ela, o marido simplesmente tira ‘longas sonecas’ independente dela precisar, ou não, de ajuda com os filhos pequenos.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, ela decidiu desabafar e pedir ajuda aos demais pais da plataforma sobre como lidar com a situação e tentar explicar ao marido como ela está se sentindo.

De forma anônima ela conta: “Meu marido tira sonecas realmente muito longas quase todos os dias. Isso acontece independentemente do estado da nossa casa, da comida estar pronta ou dos nossos filhos pequenos estarem precisando de algo”.

“Esse comportamento tem causado uma série de discussões entre nós porque ele simplesmente entra no quarto, tranca a porta e deixa tudo nas minhas costas”, revela a mulher.

Ela está cansada da situação

Segundo relato, a situação está se tornando cada vez mais insuportável à medida que ela precisa lidar constantemente com diversas tarefas sem ter o suporte do marido.

“Estou de licença maternidade e ele trabalha de casa. Em seu trabalho ele acaba ficando isolado e entrando em longas reuniões, então ele decide seus horários específicos e, geralmente, opta por trabalhar até tarde da noite e descansar durante o dia”.

“Mas afinal, onde está o meu descanso? Eu adoraria largar todas as minhas responsabilidades e tirar um cochilo ou ficar no celular fazendo minhas coisas, mas tenho uma casa e filhos para cuidar. Não consigo entender por que ele não pode seguir o horário que todos seguimos e me ajudar quando estoura algum problema”, desabafa a mulher.

Leia também: Esposa se cansa da bagunça do marido na cozinha de casa e decide se vingar

Para os usuários da plataforma, o casal precisa conversar e dividir as responsabilidades ou a situação vai acabar levando a uma série de outros problemas. “A forma mais justa de dividir as tarefas é estipular tempos iguais de descanso. Parece que ele escolhe o tempo livre dele e te deixa com todas as tarefas. Vocês precisam alinhar isso”.

“Você precisa conversar com ele sobre o que é considerado para você um tempo aceitável de descanso e o que ele considera um tempo de descanso. Feito isso, tentem chegar a um meio termo e cumprir os horários estabelecidos”, sugeriu outra pessoa.

“Meu ex fazia isso como uma forma de escapar da rotina em família. Note bem: meu EX”, finalizou outra.