Jovem proíbe cigarros em seu apartamento e causa problemas para o namorado

Uma jovem de 18 anos está passando por problemas em seu relacionamento depois de proibir o consumo de álcool e cigarros em seu apartamento. Conforme o desabafo feito por ela no Reddit, algumas pessoas, incluindo seu namorado, não aceitaram bem a ideia.

De forma anônima, a jovem abre sua vida em um breve desabafo onde revela ter passado por problemas com álcool e drogas durante a adolescência: “Cometi o erro de consumir álcool e drogas para ajudar a lidar com minha depressão e aos 16 anos era praticamente alcóolatra. Eu também fumava e usava drogas naquela época”.

“No último ano eu decidi controlar meus vícios e consegui. Comecei a ir para a academia e isso me ajudou de diversas formas. Recentemente venho lidando com o último vício remanescente: as drogas”.

Comprometida a se livrar completamente dos vícios, a jovem está perto de se mudar para sua casa própria e está feliz por passar a ter sua independência. No entanto, ela e sua colega de apartamento tem algumas ideias bem firmes sobre o que pode, ou não, ser feito em sua casa.

“Ela foi firme ao dizer que não se sente confortável morando com alguém que fuma e bebe e eu decidi me comprometer com uma casa livre de substâncias, o que significa que nenhum tipo de cigarro ou álcool vai entrar na minha casa. Tenho certeza que essa regra vai me ajudar a ficar longe do vício”.

O namorado não concordou

Segundo a jovem, seu maior problema é o namorado que, mesmo sabendo de sua luta para permanecer limpa, segue sendo fumante e utilizando drogas. “Seria mentira dizer que meu relacionamento com ele não contribuiu para minha dependência química, e desde que decidi ficar limpa o fato dele usar drogas vem me incomodando”.

“Ele sabe que tem um problema e vem tentando resolvê-lo, mas não com tanto sucesso quanto eu”, revela a jovem.

A mulher então conta que o rapaz ficou emocionado ao saber que ela irá se mudar para um bairro mais próximo, mas rapidamente as coisas mudaram de cenário quando ele soube das regras do apartamento.

“Ele ficou aborrecido quando soube da regra sobre fumar e achou que eu não o queria por perto. Eu disse que não queria deixar minha colega de apartamento desconfortável ou ter minha casa cheirando a cigarro”.

“Nós tivemos uma breve discussão sobre o assunto e eu fiquei firme na minha decisão, mas desde então ele está mal-humorado e muda de assunto sempre que falo sobre minha casa. Odeio a ideia de que ele possa se sentir desconfortável na minha casa e agora não sei o que fazer”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela sabe o que fazer e precisa ter coragem para isso: “A casa é sua e as regras também, especialmente quando se trata de um hábito que traz consequências para todos os que moram e frequentam o ambiente, como é caso do cigarro”.

“Quando ele pagar pelo seu aluguel, ele pode ter uma opinião sobre as regras da casa. Até lá, sua casa, suas regras”, comentou outra pessoa.

“Não é o apartamento dele, então ele não tem que dizer nada sobre as regras. Ele não pode opinar ou te forçar a deixá-lo fumar no apartamento. Para mim ele deixou claro que o vício dele é mais importante do que você”, finalizou uma terceira.