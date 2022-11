Homem faz contrato com esposa para ver Copa do Mundo sem perturbações

O futebol desperta paixões em todos os tipos de pessoas - e algumas levam esse sentimento além quando a bola entra em campo. Um homem firmou um contrato especial com sua esposa, para garantir que vai assistir aos jogos da Copa do Mundo em paz.

O acordo não foi informal, como seria esperado. Alexander e Ángela, residentes da cidade de Durango, no México, firmaram um contrato em cartório, com direito a parágrafos e assinaturas reconhecidas (via Publimetro Chile).

Uma conta no Twitter teve acesso ao tal contrato e compartilhou com seus seguidores. “Quando você tem um parceiro, engula certas aberrações das partidas que acontecem na fase de grupos da Copa do Mundo, porque fica complicado. Veja Catar x Equador que acontece no domingo. Diante disso, um hacker me envia o acordo legal que fez com sua esposa. Bem jogado”, escreveu.

Cuando tienes pareja, tragarte ciertas aberraciones de partidos que acontecen en la fase de grupo del Mundial, pues se te complica. Véase el Catar vs Ecuador que se viene el domingo. Ante esto, un rajador me manda el acuerdo legal al que ha llegado con su mujer. Bien jugado. pic.twitter.com/DQb8vCVJpP — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) November 14, 2022

Dessa forma, Alexander quis garantir que assistirá a todos os jogos da Copa do Catar sem interrupções. Entre as regras mencionadas no contrato, por exemplo, é mencionado que “Ángela não deve incomodar Alexander quando ele quiser assistir a um jogo de futebol. Não importa se é uma partida Catar-Senegal ou qualquer outro jogo suspeito de ser chato ou não decisivo”.

O contrato ainda aponta que a Copa do Mundo terá prioridade absoluta na casa: “Nos dias que for transmitida a Copa do Mundo, sempre que Alexander assim o desejar, o futebol terá prioridade absoluta e indiscutível sobre qualquer outra programação e Ángela deve suportar e aguentar cada um dos comentários de Alexander, independentemente da duração, veracidade e importância deles”.

Parece estranho? O mais bizarro é que, apesar de mexicano, o torcedor parece preferir a seleção... argentina. “Ángela permitirá que Alexander emoldure e pendure uma foto de Lionel Andrés Messi levantando a Copa do Mundo em uma coluna da sala”, finaliza o texto.

