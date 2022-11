Gata mais velha do mundo tem o equivalente a 120 anos humanos

Um gato normalmente vive entre 12 e 18 anos, mas Flossie acaba de entrar para o Guiness ao completar 26 anos e 316 dias, segundo o livro dos recordes do Guinness, como o gato mais velho do mundo.

A gata, que vive no sudeste de Londres, foi recolhida na rua e morou 10 anos com seu primeiro dono, que faleceu há 10 anos. A irmã do primeiro dono a adotou e ela viveu mais 14 anos com essa nova família, mas ela também faleceu, e após mudar de casa acabou sendo entregue a uma instituição que cuida de animais, a Cats Protection, que a destinou a uma nova família.

Sua atual dona, Vicki Green, tem quase sua idade, 27 anos. “Ela é tão carinhosa e brincalhona, especialmente doce quando você lembra quantos anos ela tem”, disse Vicki. Isso porque seus 27 anos equivalem, em anos humanos, a uma pessoa de 120 anos.

“Se eu estiver tão bem na idade dela, com alguém que faz o melhor para mim quando eu mais preciso, serei uma senhora muito feliz”, afirmou Naomi Rosling, da Cats Protection.

Essa não é a primeira vez que Vicki cuida de uma gata que já passou de seu tempo de vida natural. Sua gata anterior, chamada Honeybun, viveu 21 anos. “Gatos mais velhos podem precisar de cuidados especiais e sendo o gato vivo mais velho, Flossie não é diferente. Às vezes ela faz suas necessidades fora da caixa de areia ou precisa de ajuda para se limpar. Estamos nisso juntas”, disse.

E Flossie, realmente, precisa de ajuda, já que já está surda e parcialmente cega, mas isso parece não preocupar Vicki. “Sempre quis dar aos gatos mais velhos uma vida confortável. Tudo o que eles realmente querem é uma cama confortável em um lar acolhedor e amoroso e eles dão muito amor em troca.”