Filha exige que a mãe mude o nome do gato de estimação da família

Uma jovem causou polêmica no Reddit ao publicar um pedido feito para sua mãe. Em um breve relato, ela conta que decidiu pedir para a mãe trocar o nome do gato de estimação da família pois seu nome de casada será o mesmo nome do gatinho.

Conta sua história em um tópico da plataforma de discussões, a jovem revela que o gato está na família há 7 anos e que chegou ao lar depois de ter sido resgatado. “Quando o resgatamos demos a ele seu novo nome e cuidamos dele com carinho por todo esse tempo”.

“Recentemente eu fiquei noiva do amor da minha vida, mas o sobrenome dele é exatamente igual ao nome do gato dos meus pais e isso acaba me incomodando muito. Não quero que o me meu sobrenome seja igual ao nome do gato da família”, conta a jovem de 25 anos.

Segundo ela, a única solução possível para seu problema seria alterar o nome do animal para que ele seja diferente de seu nome de casada, mas, ao que tudo indica, a sugestão não foi bem aceita por sua família.

A mãe se recusou a mudar

Tentando convencer a família a entender seu ponto de vista, a jovem conta que tentou abordar o assunto enquanto jantava com os familiares em celebração ao feriado americano de Ação de Graças.

“Eu decidi compartilhar minha ideia com eles enquanto estávamos comendo o jantar de Ação de Graças. Minha mãe me olhou de forma engraçada e perguntou se era brincadeira. Eu então disse que estava falando sério pois meu casamento é para sempre e o gato não tem muito mais tempo de vida, então o nome dele deveria ser alterado. Ela então me chamou de ridícula e disse que estou exagerando por algo que não é significante”, conta a mulher.

Revoltada com a resposta da mãe, a mulher agora se pergunta se está agindo errado em pedir para que a família mude o nome do animal de estimação. Para os usuários do Reddit, ela está completamente errada em pedir isso.

“O problema é seu, não da sua mãe e não do gato dela. O mundo não gira ao seu redor, supere isso”, comentou uma pessoa.

“Sua mãe está certa, você está exagerando e sendo infantil. Se você não quer ter o mesmo nome do gato então mantenha seu sobrenome atual ao invés de usar o nome do seu marido”, comentou outra.