Após aula sobre África, alunos mudam visão sobre continente e vídeo viraliza

Uma professora do ensino fundamental está viralizando nas redes sociais ao apresentar uma visão da África longe dos estereótipos.

“O que vocês pensam quando eu falo África?”, provoca. A aula é de História e os alunos respondem com o que é mais conhecido através de filmes e jornais: pobreza, escravidão, população negra...

Contudo, após uma aula caprichada e a pergunta refeita, as respostas mudam. Logo, os alunos passam a responder sobre a agricultura e a economia africana, os ícones do futebol de países de continente, entre outros.

A professora Lavínia Rocha dá aulas em uma escola particular de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O vídeo começou a viralizar no TikTok, mas logo ganhou outras redes sociais, com comentários positivos dos internautas.

“Toda hora eu paro e fico incrédula. O que aconteceu com esse vídeo é inacreditável. Esse vídeo tocou em um lugar muito especial para muita gente e fugiu completamente do meu controle”, comemorou ela, durante entrevista ao portal BHAZ.

Professora há um ano, Lavínia já trabalhou como escritora e palestrante, sempre nos temas africanos. Ao perceber o entusiasmo da turma com suas aulas, ela sentiu a energia renovada.

“Essa turma é sem condições. Eu sou tão feliz dando aula para eles. Foi uma experiencia incrível porque eles estão desesperados para aprender. Sempre muito abertos, eu já espero dessa turma muita empolgação”, disse ao site.

