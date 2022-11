200 quilos de maconha desaparecem e polícia culpa os ratos: “Difícil proteger a droga deles”

As autoridades do Estado de Uttar Pradesh, na Índia, disse que os ratos foram os culpados pelo desaparecimento de quase 200 quilos de maconha de dois depósitos policiais na região.

Segundo o site Meganotícias, a droga ‘perdida’ estava confiscada após apreensão de vários casos de tráfico de drogas. Quando a polícia teve apresentar um relatório sobre a droga perdida, foi descoberto que faltavam 195 quilos do total de mais 1000 quilos que haviam sido confiscados. De acordo com as autoridades, 386 quilos estavam em um depósito e 700 em outro.

Diante do desaparecimento, os policiais disseram ao juiz responsável Sanjay Chaudhary que “Os ratos são animais minúsculos e não têm medo da polícia. É difícil proteger a droga deles”.

Eles também afirmaram que o problema com os roedores acontece pois eles estão nas delegacias de Mathura, aquelas que têm “perigo de infestação de ratos”.

Ratos não são os únicos suspeitos

Os ratos não são os únicos suspeitos pelo desaparecimento da droga. Um parlamentar do distrito onde foi feito a apreensão disse que as chuvas afetaram uma parte dá maconha confiscada.

Para evitar novos problemas, a polícia proposta que outras drogas apreendidas sejam colocadas em laboratórios de empresas farmacêuticas e que não sejam armazenadas em quartéis policiais.

Por que tantas celebridades estão investindo no mercado de cannabis?

Se de um lado ratos estão sendo culpados pelo desaparecimento da cannabis, alguns artistas estão investindo fortemente nesse tipo de mercado em lugares onde a maconha é legalizada.

O mercado está em alta pois investir na erva parece ser muito lucrativo, com promessa de crescimento nas próximas décadas. Entre as celebridades que investem fortemente no negócio estão Snopp Dogg e DJ Khaled.

