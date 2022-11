Torcedores aguardam ansiosos pela estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar; confira memes

Preparação dos torcedores para estreia do Brasil na Copa do Mundo rendem memes na web (Reprodução/Twitter)

A seleção brasileira estreia nesta quinta-feira (24) na Copa do Mundo do Catar, em partida contra a Sérvia, às 16h (no horário de Brasília), mas desde cedo os torcedores agitam as redes sociais. Eles mostram como está a expectativa para o início da busca pelo hexa e, claro, muitos memes já dominam a internet (veja abaixo).

O jogo contra a Sérvia será no Estádio de Lusail, pela primeira rodada do Grupo G. Depois, o Brasil enfrenta a Suíça no dia 28 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974. Para finalizar a primeira fase, a seleção brasileira joga contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h (de Brasília), de novo no Lusail.

Enquanto aguardam ansiosos pela estreia, muitos torcedores já mostram desde cedo que vão aproveitar a partida com um belo churrasco, regado a muita cerveja e bem decorado com as cores verde e amarelo.

Veja abaixo a repercussão na web:

🚨 URGENTE: já tá liberado escovar os dentes com cerveja! VAMO, BRASIL!!! — 🇧🇷 Descansadin rumo ao Hexa ⭐️ (@heict0r) November 24, 2022

ja amanheci fazendo uma caipirinha abrindo uma cerveja comendo uma feijoada. assim somos nos brasileiros.. eh hoje BRASIL. vamos brasil.. brasil eoooooooo dale brasil sil sil pra cima deles BRASILLLLLLLLLLL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/EdISs7ppfk — nath_internet (@nath_internet) November 24, 2022

HOJE TEM BRASIL E EU ACORDEI EXATAMENTE ASSIM DE SAÚDE pic.twitter.com/JiC4BYQd96 — brenda na copa 🇧🇷 (@formorleys) November 24, 2022

Kkakkkk nunca vou superar! HOJE TEM BRASIL pic.twitter.com/N92SXTuNep — 𝗥𝗮𝗳𝗮𝗲𝗹𝗮 𝗗𝗶𝗮𝘇 ~ #CSIVegas2 (@sales_dias15) November 24, 2022

Hoje tem Brasil, dia de

ouvir o Galvão

- não existe mais bobo no futebol

- quem é que sooobe

- olha u gol olha u gol

- haja coração amigo

- é copa do mundo amigo

- cadê o Olodum

- pra cima deles Neymar

- sai que é sua Alisson #FIFAWorldCup#Qatar2022 pic.twitter.com/rigpyrZJrG — henrique (@phenriiquess) November 24, 2022

Senhor Deus, 🙏🥺

Que neste dia, TODOO ESPÍRITO DE ZEBRA🦓 que, por ventura, possa estar cercando nossa seleção, caia por terra AGORAAAA ! 🗣🙌

AMÉMM 🙏🙌🇧🇷



VAI BRASIL

HOJE TEM BRASIL pic.twitter.com/KAfK6gPYiy — isa • HEXA vem ni mim (@isa_tuittax) November 24, 2022

Hoje a Estreia da seleção Brasil 🇧🇷

Segura o coração e o fôlego @galvaobueno pic.twitter.com/moPFPkYUY8 — 🌶️Michele Miranda🌶️ (@Michele13613538) November 24, 2022

BOM DIA BRASIL HOJE TEM JOGO pic.twitter.com/wWmGRpgdjX — bia ◟̽◞̽ (@s0ftmoony) November 24, 2022

🚨URGENTE: ESSE É O RICHARLISON DA SORTE



Repasse pra não zikar o Brasil rumo ao hexa pic.twitter.com/2uAmJFYUYc — desimpedidos (@desimpedidos) November 24, 2022

como assim não ta todo mundo sentado no sofá com a cerveja na mão e a cara pintada em plena oito horas da manhã? sinceramente Brasil, melhore pic.twitter.com/puAH4sQreQ — 𝖆𝖓𝖞⚡ (@kawanycamilo) November 24, 2022

HOJE É DIA DE BRASIL E NADA MAIS IMPORTA.



QUEM FOR TRABALHAR LEVA A CERVEJA NA GARRAFINHA D’ÁGUA.



DEUS PESARÁ A MÃO NO PATRÃO QUE NÃO LIBERAR MAIS CEDO, NÃO É POSSÍVEL TANTA CRUELDADE ASSIM NO MUNDO.



PRODUTIVIDADE SOMENTE ATÉ AS 15H TROPA.



VAMOS BRASIL, O HEXA É LOGO ALI

🇧🇷🍻 — House da Tropa 💀🚨 (@HouseTropa) November 24, 2022

