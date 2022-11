Noivo devolve vestido da noiva e o troca pelo modelo escolhido por sua mãe

Uma noiva está passando por momentos tensos durante o planejamento de seu casamento. Recentemente, ela descobriu que o noivo decidiu devolver seu vestido de noiva por “não se encaixar” nas expectativas da mãe dele.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história por meio de um post feito no Reddit, onde revelou que essa não foi a única decisão da sogra no que diz respeito ao seu casamento.

De forma anônima, a noiva conta que planejar a celebração tem sido um “verdadeiro inferno” devido às intromissões constantes da mãe de seu companheiro.

“A mãe dele é uma pessoa muito intrusiva, apesar disso nós nos damos bem de uma certa forma”, relata.

“Planejar meu casamento tem sido um pesadelo por conta das atitudes da dela. Ela não quer concordar com nada do que eu falo e meu noivo disse que eu devo ceder e respeitar os desejos de sua mãe porque ele é seu ‘único filho’”.

“Ela até mesmo insistiu em vir acompanhar a minha escolha do vestido. Durante a prova ela escolheu um modelo do qual gostou muito e disse sempre ter ‘imaginado a noiva de seu filho nele’. Minha mãe e minhas amigas ficaram assustadas com isso, e eu também, para ser sincera”.

“Eu pedi desculpas a ela e agradeci por sua opinião, mas disse que já tinha me decidido quanto ao vestido que imaginei a mim mesma usando no meu casamento”.

Ela foi surpreendida pelo noivo

Segundo relato, depois do episódio do vestido a sogra decidiu reclamar com o filho sobre a atitude da nora.

“Ela ficou irritada e meu noivo veio reclamar sobre como eu deixei a mãe dele chateada ao me recusar a aceitar a opinião dela sobre o meu vestido. É o meu vestido de noiva e ela não tem que ter nenhuma opinião sobre ele a menos que eu peça para que ela tenha. Enfim, meu noivo não gostou de ouvir isso e disse que ‘minha atitude não está sendo ok’ para ele e para sua mãe”.

As coisas pioraram quando ela descobriu que o noivo decidiu agir por conta própria: “Quando cheguei em casa eu descobri que ele devolveu meu vestido de noiva e o trocou pelo vestido escolhido por sua mãe. Fiquei extremamente irritada e liguei para ele na mesma hora”.

“Eu comecei a gritar e ele disse que eu deveria ‘dar uma chance’ para esse vestido. Quando ele chegou em casa nós discutimos e eu fui para casa de uma amiga. Ele está me ligando e dizendo que eu exagerei pois também é seu casamento. É errado eu querer escolher meu próprio vestido de noiva sem ter que me sentir culpada por ‘estragar os sonhos’ da mãe do meu noivo?”.

Para os usuários do Reddit, isso tudo é um grande sinal de alerta para a noiva. “Devolva o anel a ele e deseje boa sorte para que ele encontre a noiva que a mãe dele sempre imaginou”.

“Se seu noivo não quer te defender sobre questões que são única e exclusivamente relacionadas a você. Então ou se separe ou se acostume a ter a sua sogra mandando em todos os aspectos da sua vida”, comentou outra pessoa.