Mulher é criticada por se recusar a dividir as contas de casa com o noivo

Uma mulher está passando por algumas situações complexas com seu companheiro. Segundo ela, mesmo que o homem ganhe mais do que o dobro do seu salário ele ainda insiste em dividir as despesas de casa de igual para igual.

Em um relato realizado no Reddit, a mulher compartilha sua história e explica os motivos pelos quais não acha justa a divisão de contas proposta por seu noivo.

“Eu tenho 27 anos e moro com meu noivo, que tem 28, e nossos dois filhos pequenos. Trabalho 5 horas por dia todos os dias da semana e ele trabalha o período completo nos mesmos dias. Por conta da diferença de turnos o meu pagamento mensal é equivalente ao pagamento quinzenal dele”, explica a mulher.

“Apesar dessa diferença, todos os meses nós dividimos de forma igual as despesas de casa. Isso faz com que eu sempre termine o mês com a conta praticamente negativa, enquanto ele sempre fica com um bom saldo por conta da diferença de salários”.

Ela sugeriu uma mudança na divisão

Seguindo com sua história, a mulher conta que chegou a pensar em procurar por um segundo emprego na tentativa de manter sua renda mais equilibrada e não ser tão dependente da renda “extra” do companheiro.

“Pensei em outro emprego de meio período ou até mesmo de um emprego noturno, mas no momento isso não seria viável porque nosso filho mais novo ainda não está em idade escolar e com as horas vagas eu consigo economizar em algumas despesas por buscar minha filha na escola e dar conta das tarefas de casa”.

“Em uma conversa recente eu levantei a questão das contas para meu noivo e disse que não acho justo dividirmos na metade exata por conta dos valores que recebemos, ele foi contra meu pedido e não sei como posso argumentar com ele”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, o casal precisa buscar a ajuda de um especialista em finanças. “Vocês precisam conversar com alguém que seja especializado no planejamento financeiro para obter ideias de como solucionar essa questão”, sugeriu uma pessoa.

“Consiga um emprego em tempo integral e divida os custos da creche, senão, comece a cobrar seu marido pelas horas que você cuida dos filhos para economizar com a creche. Ele parece ser uma pessoa egoísta”, comentou outro usuário.

“Vocês não deveriam estar dividindo na metade as contas se existe uma diferença tão grande nos salários. No entanto, se vocês são um casal com filhos e são uma equipe, então as finanças deveriam ser combinadas”, finalizou uma terceira pessoa.