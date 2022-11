Mãe ‘multa’ o filho quando ele tira notas baixas e o paga pelas notas altas

Uma mãe afirma ter descoberto a chave para garantir que seu filho mantenha as notas altas e tenha um bom desempenho na escola. Segundo ela, bastou instituir uma multa para notas baixas que elas praticamente deixaram de existir.

Conforme a publicação feita pela mãe no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a mulher decidiu estipular uma lista de valores a serem pagos, ou cobrados, dependendo do comportamento e das notas obtidas pelo filho na escola.

“Sempre que ele tira nota máxima eu dou a ele 50 libras (R$325), se tira uma nota alta ele recebe 20 (R$129), 5 para notas medianas (R$33) e nada caso fique na média. No entanto, se ele tirar uma nota baixa, eu o multo em 50 libras instantaneamente”, revela a mãe.

“Depois que comecei a pagar meu filho pelas notas ele passou de notas baixas e medianas para notas extremamente altas. Ele nunca mais tirou menos que a média e até mesmo deixou de discutir sobre fazer seus deveres e ir para a escola”.

Ela afirma que as notas e o comportamento do filho melhoraram

Segundo a mãe, além de uma melhora expressiva nas notas do filho ela também percebeu alterações no comportamento dele. “Ele agora pensa duas vezes antes de fingir estar mal para faltar na escola”.

“Agora sei que quando ele pede para não ir é porque realmente não está se sentindo bem”, afirma a mãe.

Para os usuários do Reddit, apesar de válido o método da mãe é questionável. “Meus pais fizeram o mesmo comigo enquanto eu estava no Ensino Médio, mas não eram valores tão bons quanto os que você oferece. No meu caso também funcionou pois eu me esforçava para conseguir o meu dinheiro e poder comprar as minhas coisas”.

“Isso não é algo que pode ser aplicado para todas as crianças. Algumas delas simplesmente têm problemas reais para conseguir alcançar as notas máximas. Muitos pais se concentram em obter notas altas e acabam deixando os filhos esgotados por tentarem alcançar seus padrões pessoais”, comentou outra pessoa.

“Eu desaprovo totalmente esse método! Na vida nem sempre teremos um motivador externo, precisamos aprender a nos motivar sozinhos. Além disso, a menos que seu filho trabalhe, ter boas notas é uma obrigação e ele não deve ser pago por isso”, finalizou uma terceira.