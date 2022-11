Já fizeram uma previsão do placar do jogo Brasil x Sérvia na Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa do Mundo no Qatar 2022 nesta quinta-feira, 24 de novembro de 2022. O primeiro adversário é a Sérvia e o jogo acontece às 16h (de Brasília).

O correspondente esportivo do portal de notícias Lovin Malta, Darren Abela, fez uma previsão para a disputa que acontece hoje no estádio Lusail, em Doha, no Catar.

“Talentosos e cheio de opções, os brasileiros entram neste torneio como um dos fortes favoritos à vitória. (...) A sua primeira prova no Qatar 2022 não será fácil, pois os sérvios já provaram ser uma equipe muito capaz nos últimos tempos. Organizados taticamente e coletivamente, com técnica disponível em todo o campo, os sérvios entrarão nesta Copa do Mundo com alto astral”, escreveu em sua coluna.

Mesmo relembrando que o Brasil venceu a Sérvia na Copa do Mundo na Rússia em 2018, ele pontua que essa é a seleção é muito mais forte em comparação a anterior.

Para Abela, a disputa entre Casemiro e Sergej Milinkovic-Savic, irá ganhar atenção, pois o “mago sérvio de estilo Pogba” tentará causar estragos nos brasileiros ajudando a construir o ataque e criar chances de gol, mesmo que enfrente contra um dos melhores meio-campistas do mundo.

“Já houve muitas surpresas neste torneio, quase uma por dia. Acho que uma vitória completa será um pouco improvável, mas a Sérvia tem mais do que o suficiente para competir no grande palco e está indo para o torneio em muito boa forma”, explica o correspondente, palpitando que o placar pode acabar 1x1.

Será que a “previsão” tem chance de ser realizada?

