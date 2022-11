Copa do Mundo: Indianos torcedores de Brasil e Argentina trocam socos em cemitério

O clima de rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol é antigo, mas quando se tratam de indianos que se dividem entre as duas torcidas - e trocam socos por isso - a notícia acaba viralizando entre os brasileiros.

Segundo o portal indiano Mathrubhumi, a Copa do Mundo tem esquentado o clima entre os fanáticos por futebol. Com a ausência da seleção da Índia no Catar, cada torcedor acaba adotando um time estrangeiro para torcer.

Por isso, é comum ver as rivalidades dessas torcidas se replicando por lá. Essa briga em específico aconteceu em um cemitério da cidade de Querala, no litoral do país, no último domingo (20).

Além dos simpatizantes com Brasil e Argentina, o local tinha torcida de outras duas seleções europeias: Portugal e Inglaterra. Os primeiros, porém, apenas observaram o caos, enquanto os segundos ainda tentaram “dar bandeiradas” em quem estava brigando.

Assista ao vídeo que está viralizando nas redes sociais:

Torcedores INDIANOS de Brasil e Argentina BRIGANDO, e o melhor... EM UM CEMITÉRIO. Tinha como essa situação ser mais absurda não? Kkkkk https://t.co/OUH58tbB53 — Yo Soy Joe (@Iaejoe) November 21, 2022

Após ter acesso às imagens, a polícia indiana abriu uma investigação, que está em andamento segundo o portal Mathrubhumi.

A Índia nunca participou de uma Copa do Mundo. Por conta disso, grandes seleções como Brasil e Argentina reúnem legiões de torcedores no país.

Segundo o portal Lance, a paixão pelo futebol brasileiro na Índia começou na década de 1990, com o bom desempenho da Seleção nas competições - incluindo o tetracampeonato em 1994.

Na edição de 2022 do Catar, o Brasil estreia na próxima quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h. A Seleção é cabeça de chave do Grupo G, em que também estão Suíça e Camarões.

