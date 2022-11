Família exige que mulher mude o nome de seu cachorro, mas ela se recusa

Uma mulher ficou completamente chocada depois que alguns parentes distantes exigiram que ela mude o nome de seu novo animal de estimação. Segundo relato, os parentes não concordaram com a escolha do nome por ele evocar lembranças dolorosas.

Publicando sua história no Reddit, a mulher conta que decidiu chamar seu cachorro, de apenas 3 meses, pelo nome Clover. “Eu achei um nome fofo e recebi diversos elogios dizendo que o nome é tão fofo quanto meu cachorro”, conta a mulher.

No entanto, conforme publicado pelo The Mirror, alguns parentes distantes se incomodaram com a escolha. “Recebi um comentário de um parente dizendo que ela tinha um cachorro com o mesmo nome e que a pouco tempo ele havia morrido. Eu achei que era uma história triste, então disse que sentia pela perda e depois não pensei mais nisso”.

Aparentemente, os parentes não pensaram da mesma forma e decidiram cobrar uma atitude mais efetiva por parte da jovem. “O marido dela me mandou mensagens dizendo que eu sou uma pessoa ruim por nomear o meu cachorro com o nome de seu animal de estimação que morreu recentemente”.

“Antes dela comentar a minha publicação eu nem mesmo sabia sobre o nome do cachorro deles ou o que havia acontecido com o animal. Mesmo assim, ele disse que ver as minhas publicações com o nome do cachorro estão deixando sua esposa deprimida”.

Eles mandaram a jovem mudar o nome do cachorro

Segundo relato da jovem, diante das constantes mensagens sobre o nome do animal ela acabou perdendo a paciência e respondendo de forma direta: “Disse que já tinha decidido o nome dele e que não foi uma menção ao animal morto. Estava cansada disso tudo e disse que se ela não queria ver o meu cachorro, que me excluísse de suas redes sociais”.

“Ele ficou irritado comigo e disse que a família toda ficaria contra mim sobre isso e que, para evitar confusão, eu deveria mudar o nome do meu cachorro. Eu mal tenho contato com essa parte da família, eles são praticamente estranhos para mim e não acho que eu esteja errada em manter o nome do meu cachorro”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a escolha é somente dela: “Você nem sabia da existência do outro cachorro antes de nomear o seu, mudar o nome não vai só confundir o animal, mais também vai lhe custar uma boa grana por causa dos registros”.

“Entendo que pode ser duro para eles, mas eles não têm o direito de exigir isso de você”, comentou outra pessoa.