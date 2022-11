Esposa se cansa da bagunça do marido na cozinha de casa e decide se vingar

Uma mulher decidiu se vingar do marido depois de perceber que ele sempre deixa a cozinha de casa bagunçada quando é a vez dela limpar o local. Em um desabafo feito no Reddit, a mulher afirma ter devolvido “na mesma moeda”.

Em seu relato ela explica que tem um acordo simples com o marido: se um cozinha, o outro lava a louça. No entanto, sempre que o homem prepara as refeições a mulher afirma que a bagunça deixada por ele é incomparável.

“Ele é conhecido por deixar a maior bagunça na cozinha. Embalagens vazias, garrafas, talheres sujos, restos de comida no balcão e por aí vai. Em alguns casos eu levo mais tempo para limpar do que ele para cozinhar”, conta.

“Eu já sou diferente e vou limpando o básico enquanto cozinho, então quando ele vai limpar a cozinha tem apenas alguns pratos e talheres para lavar e o balcão para limpar e secar”, conta.

Ela decidiu mostrar seus argumentos na prática

Cansada da situação, a mulher relata que já tentou conversar com o marido algumas vezes, mas não teve sucesso pois ele sempre volta aos antigos hábitos.

Por conta disso, ela decidiu devolver na mesma moeda: “Comecei a fazer o mesmo com ele e deixo a cozinha com sobras, temperos desorganizados, embalagens soltas e pratos empilhados. Ele sempre comenta sobre a bagunça e sobre o tempo que leva para limpar quando faço isso”.

“Eu tentei argumentar, e provar, que o mesmo acontece quando ele cozinha, mas ele ficou magoado e disse que eu o estou desvalorizando. Ele e eu somos ótimos cozinheiros, mas ele realmente prepara alguns alimentos melhor do que eu. Eu entendo que temos nossas diferenças, mas é um saco organizar toda a bagunça quando eu tento sempre fazer o mínimo para ele não precisar ter que limpar tudo quando eu cozinho”.

“É errado eu esperar o mesmo?”, questiona a mulher aos demais usuários da plataforma.

Para outras pessoas, eles podem rever o sistema de divisão de tarefas: “Mude para ‘quem cozinha, limpa’. Dessa forma vocês conseguem noites alternadas de folga e cada um limpa sua própria bagunça”, sugeriu uma pessoa.

“Ele não gosta de admitir que está errado e que não faz o mínimo esforço para te ajudar na parte da limpeza. Ele está sendo manipulador com você e fazendo você se sentir culpada por algo que é seu direito”, comentou outra.