Ela foi acusada de ‘monopolizar a casa’ por não deixar o ex fazer uma festa no local

Uma mulher está passando por momentos complicados por conta de seu ex-marido. Segundo relato, o homem está insistindo em usar a casa em que ela mora com os filhos para dar uma festa de aniversário e Ano Novo.

Conforme a publicação, feita pela mulher no Mumsnet e publicada pelo The Mirror, o homem insiste em comemorar seus 40 anos no local e passou a acusar a ex de “monopolizar a casa”.

“Nos separamos no verão e ele se mudou para uma casa com outras pessoas. Temporariamente eu fiquei na casa que morávamos, estou aqui com meus filhos, mas não posso pagar para morar aqui por conta dos altos custos. Estou no processo de mudança, mas infelizmente não conseguirei mudar até janeiro”, conta a mulher.

“Meu ex ganha mais do que eu, então ele consegue se dar ao luxo de manter a casa que tínhamos juntos, ele também paga sua parte nas contas conforme um acordo feito por nós”.

Ele quer usar a casa para dar uma festa

Depois de explicar brevemente sua situação, a mulher conta que seu ex-marido seguiu com a vida dele e agora deseja comemorar seu aniversário de 40 anos, que é na véspera do Ano Novo, na casa em que ela e os filhos moram.

“Quando ele disse isso eu logo pensei que toda a arrumação vai ficar por minha conta. Além disso, ele tem um grupo de amigos que está sempre festejando e não quero essa baderna na casa em que moro com meus filhos sendo que eles estão lá”.

“Ele também tem uma nova namorada. Ele não sabe que eu sei disso, então presumi não ter sido convidada para uma festa na casa em que eu moro. Sinto que um bando de estranhos vai entrar na minha casa para encher a cara e que ele vai dormir com a namorada na minha cama, o que me deixa desconfortável”, conta a mulher.

“Para ele, enquanto ele estiver contribuindo com a casa deve poder usá-la da forma que desejar. É irracional da minha parte me recusar a ceder o espaço?”, questiona.

Para os usuários do fórum, a atitude do homem é que está sendo irracional. “Ele pode fazer quantas festas quiser na casa, mas deve esperar vocês se mudarem primeiro”.

“A casa é sua, não é dele. Convide seus amigos para sua casa e faça a sua própria festa”, comentou outra pessoa.