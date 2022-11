Ela falou para a irmã ‘dar os filhos para adoção’ depois de diversas reclamações

Uma mulher procurou o Reddit para desabafar depois de mais uma discussão com sua irmã. Segundo relato, ela sugeriu que a irmã “entregue os filhos para adoção” caso não consiga lidar com os cuidados das crianças.

Conforme relato da mulher, sua irmã foi forçada a se casar em um casamento arranjado há 4 anos. “Ela terminou sua graduação de forma arrastada e não queria saber se estudar novamente. Como ela nunca trabalhou por conta da boa condição da nossa família, meus pais basicamente a obrigaram a se casar quando ela fez 25 anos”.

“Ela se casou com um advogado menos de 1 ano depois de nossos pais os apresentarem e em pouco tempo tiveram 3 filhos, que são maravilhosos. O cara é um pai ausente que acha que não é sua função ajudar com as tarefas de casa e com os filhos, o que deixou minha irmã claramente magoada”.

“Agora que ela amadureceu e quer voltar a fazer algo com sua vida, ela não consegue pois tem que cuidar da casa e das três crianças”.

Ela perdeu a paciência

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a falta de apoio do marido e os cuidados exigidos pelas crianças pequenas acabaram fazendo com que sua irmã desconte suas frustrações nos filhos.

“Ela não chega a ser abusiva com eles, mas não é amorosa e faz o mínimo além de culpar o marido e os filhos por sua situação. Ela sempre, a todo momento, está reclamando das crianças”.

“Eu cheguei ao meu limite, fiquei cansada e disse a ela para entregar os filhos para adoção se está tão cansada deles. Desde que estourei com seus comentários ela jogou na minha cara que nunca precisei lidar com as mesmas pressões e responsabilidades que ela e agora não fala mais comigo”, conta a jovem.

“O marido dela se recusa a pagar uma babá porque acha que ela não trabalha e que é obrigada a só cuidar dos filhos. Se ela quiser estudar, vai ter que se virar com isso. Ao mesmo tempo, ele disse que só vai ajudar com as crianças se ela passar a ganhar metade do dinheiro usado para sustentar a casa. Ela não consegue ter estrutura para se divorciar e antes de engravidar nunca quis ser mãe”.

Sem saber como ajudar a irmã, ela então pediu apoio dos usuários do Reddit que foram rápidos em criticá-la. “Você não tem a menor ideia de como é estar na mesma situação que sua irmã. A atitude certa seria ajudá-la ou tomar a frente e fazer algo como se oferecer para cuidar das crianças ou ajudar com uma babá”.

“Você está mais preocupada em se gabar da sua formação e carreira profissional e esquece que sua irmã foi obrigada a se casar por não saber o que fazer da vida aos 25 anos”, comentou outra pessoa.

“A vida não é assim, você não pode simplesmente desistir de seus filhos. Mesmo que ela os entregasse poderia ser obrigada a custear os gastos com alimentação, saúde e educação. Além disso, o marido dela também deveria concordar com isso”, comentou outra.

“O mundo real não funciona como você pensa”, finalizou um usuário.