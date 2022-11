Noiva aciona a polícia após a sogra roubar suas joias no dia do casamento

Uma noiva passou por apuros durante a preparação para seu casamento. Ao retornar para a sala em que se arrumava ela descobriu que seus brincos, uma herança de família, foram roubados. Em uma reviravolta, ela conseguiu recuperar as peças, mas precisou chamar a polícia para conseguir revistar a bolsa de sua sogra.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva foi até o Reddit para compartilhar a situação e pedir a opinião de outras pessoas sobre como lidar com o caso.

De forma anônima, ela conta que recentemente se casou com seu companheiro. Por conta do noivado, ela recebeu de presente um par de brincos que é tradicionalmente passado entre as mulheres de sua família no dia do casamento.

“São brincos de ouro e são muito valiosos. Fiquei honrada em recebê-los e isso me fez sentir como se minha avó estivesse comigo, ela faleceu apenas 2 meses antes do meu casamento”.

Ela foi roubada pela sogra!

Segundo a noiva, a sogra soube da existência dos brincos no dia em que a acompanhou na prova de seu vestido de noiva, e rapidamente comentou sobre a beleza das joias.

“No dia do meu casamento eu tinha tudo pronto no lugar em que estava me arrumando. Meu vestido, minhas flores, sapatos, maquiagem e joias. Minha sogra estava comigo no quarto e éramos só nós duas”.

“Precisei sair para ir ao banheiro e quando cheguei no quarto minha sogra não estava mais lá, achei que ela devia ter ido resolver alguma coisa, mas então vi que meus brincos haviam desaparecido e na mesma hora entendi que ela os levou”, conta a noiva.

“Depois de encontrá-la eu perguntei sobre os brincos e ela disse que não os levou, eu pedi para ver a bolsa dela e ela disse que não e agiu de forma estranha agarrando a bolsa. Disse que se ela não me deixasse ver a bolsa eu ligaria para a polícia, e fiz isso”.

A noiva então revela que, na presença dos policiais, a bolsa de sua sogra foi revistada e os brincos encontrados em seu interior. “Eles foram devolvidos e os policiais perguntaram se eu queria prestar queixa, eu pedi para falar com meu noivo primeiro e ele me deu todo apoio”.

Depois de alguns dias do casamento, a mulher revela que está se questionando sobre prestar ou não queixa contra a sogra, já que recentemente ela passou a bombardeá-la com mensagens agressivas.

Para os usuários do Reddit, ela não vai agir errado se decidir prestar queixa. “No momento em que ela comentou sobre os brincos ficou claro que estava de olho neles. Se você não tivesse chamado a polícia provavelmente ela teria inventado uma mentira dizendo que eram dela e teria te feito sair como a errada da situação”.

“Quem rouba a noiva do filho no dia do casamento? Esse é um grande sinal de alerta sobre sua sogra”, comentou outra pessoa.