Mulher recebe ajuda da irmã de seu marido para descobrir uma traição

Uma mulher tomou uma difícil decisão ao se juntar a sua cunhada para desmascarar uma traição de seu irmão. Conforme seu relato, publicado no Reddit, tanto a mulher quanto sua família ficaram surpresos com a atitude de seu irmão.

Amigas há anos, a mulher e sua cunhada têm um relacionamento próximo e se consideram amigas acima de tudo. Recentemente, ela e a cunhada decidiram tirar a prova sobre um comentário feito pelo homem e se surpreenderam ao confirmar suas suspeitas.

“Eles são casados há 9 anos e têm 2 filhos juntos, mas nos últimos anos ele vem insinuando que está interessado em outra mulher e todo nós, incluindo sua esposa, acreditamos que era apenas uma provocação infeliz”, conta a mulher.

“No entanto, fomos surpreendidos quando ele chegou em casa com sua ‘nova namorada’ e anunciou para todos, que é polígamo”, conta a mulher.

Após o comentário do irmão, a mulher revela ter perdido algum tempo tentando entender a situação e buscando uma maneira de lidar com toda nova informação recebida, mas as coisas logo complicaram.

Ela não sabia que estava sendo traída

Apenas uma semana depois da revelação feita pelo homem, a mulher conta que passou a receber diversas ligações da amiga questionando sobre o fato do marido ter apresentado “uma nova namorada” para sua família.

“Disse a ela que pelo que eu sabia era real o fato dele ter outra e que ele chegou até mesmo a trazê-la para uma reunião de família”, conta a mulher.

Leia também: Namorado se enfurece após a companheira sair de férias sem ele

“Depois de um tempo meu irmão me ligou e me acusou de ser uma destruidora de lares e responsável pelo término de seu casamento. Ao que tudo indica, ele tentou negar a situação para minha cunhada e ela confirmou as suspeitas ao falar comigo”, conta a mulher.

Segundo ela, desde então o irmão passou a reclamar de sua atitude para outros membros da família, mas ela segue apoiando a cunhada apesar de sentir-se culpada por ter revelado o caso de seu irmão.

Finalizando seu relato, a mulher conta que o casal agora está entrando em processo de divórcio e que a cunhada decidiu sair de casa levando junto seus filhos.