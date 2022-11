Mãe decide alterar o nome da filha ao pronunciá-lo em voz alta: ‘Tive que mudar’

Uma mãe precisou alterar o nome de sua filha depois de apresentar reações físicas ao pronunciar o nome da menina. Segundo relato, ela sofria com diversos tremores ao dizer o nome da criança em voz alta.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma mãe foi até o Reddit para compartilhar com os demais usuários da plataforma sobre sua experiência com nomes de bebê.

De forma anônima, ela conta: “Tenho lido bastante sobre arrependimentos ao escolher o nome de um bebê e, honestamente, acho incrível que um tema como estes esteja ganhando visibilidade”.

“Eu adoraria listar todos esses problemas, temas e resultados para ajudar futuros pais e mães a não caírem em armadilhas comuns da ‘escolha de nome’. Tudo bem se você não se sentir confortável em compartilhar os nomes, mas pode buscar nomes semelhantes para exemplificar sua situação”.

“Podemos listar categorias como: erros de pronúncia; erros ortográficos; gênero neutro que causou confusão; muito moderno; muito antiquado; não combinou com o bebê”.

Ela não esperava receber uma resposta

Apenas algum tempo depois que o post foi compartilhado, uma mãe decidiu contar sua experiência em relação ao nome da filha e chamou atenção por um fato inusitado: ela tinha reações físicas ao pronunciar o nome da menina.

“Tive depressão durante a gravidez e mesmo muito animada por ter uma menina eu tinha a sensação de não ser digna disso. Essa situação me fez deixar a escolha do nome de lado e tudo se complicou ainda mais porque, diferente do meu filho, não consegui chegar a um acordo imediato com meu marido sobre o nome”.

“Acabamos escolhendo um nome que não amávamos, Addison. A única coisa é que não parecia certo e em pouco tempo eu passei a evitar apresentá-la e chegava a estremecer sempre que dizia seu nome. Guardei os sentimentos por meses, mas quando finalmente contei para meu marido ele concordou em alterar o nome dela. Aos nove meses de vida nós mudamos seu nome para Clara”, conta a mulher.

Rapidamente as pessoas do Reddit comentaram a experiência dela e a elogiaram por sua coragem em alterar o nome da filha: “Amei a mudança feita por você! Clara é um nome lindo e clássico, com certeza um dos meus nomes favoritos”.

“Estou feliz em saber que vocês tomaram essa decisão juntos! É importante se sentir bem com o nome de seus filhos”, comentou outra pessoa.