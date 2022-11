Homem compra iPhone 13 e recebe caixa contendo um óleo para cabelos

Um homem se viu em apuros após receber uma compra feita recentemente pela internet. Ao invés de um iPhone 13 pro max, ele se deparou com uma pequena embalagem de óleo para os cabelos.

Conforme a notícia publicada pelo Publimetro, o caso aconteceu na cidade de Concepción, no Chile, e rapidamente chamou atenção por não ser a única denúncia recente contra a loja.

Segundo informações divulgadas pela mídia local, a situação inusitada foi denunciada por Leonardo Aedo, que teria comprado o aparelho como uma nova aquisição para sua produtora audiovisual.

A compra em questão foi realizada pelo site da loja París e entregue pela transportadora Pipau, porém o produto comercializado e o produto entregue são completamente diferentes.

Enquanto Leonardo adquiriu um iPhone 13 pro max, ele recebeu uma embalagem de óleo para os cabelos e, ao reclamar para a loja, teve uma resposta ainda mais insatisfatória: “A resposta que o chefe do atendimento ao cliente nos deu foi de que o produto foi entregue corretamente pela transportadora”.

“Ficamos de braços cruzados. Vimos outros casos como este nos noticiários e o ponto comum em todos eles é a transportadora”, conta.

Ele não teve o suporte adequado

Segundo Leonardo, a situação inusitada fez com que sua empresa precisasse cancelar alguns trabalhos com prazos apertados, visto que o equipamento que seria utilizado nas gravações não foi entregue.

Além disso, ele alega que a loja París não prestou o devido suporte para sua situação: “Eles não cumpriram o prazo de resposta que indicam em suas políticas”.

Leia também: Ela recebeu um saco de cebolas ao invés de calças jeans compradas por um site

Infelizmente, casos como o de Leonardo se tornaram cada vez mais frequentes e recentemente vem ganhando os noticiários por todo o mundo.

Do outro lado do Oceano, no Reino Unido, uma mulher se surpreendeu ao receber um saco cheio de cebolas ao invés de um par de calças jeans adquirido em um site de desapegos.

Aparentemente, a vendedora também se surpreendeu com a reclamação.