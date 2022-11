Hexa! Baiano de seis dedos vira alvo de grandes empresas para virar garoto-propaganda na Copa

O baiano Josevaldo Almeira Tomé, de 45 anos, é disputado como garoto-propaganda de duas grandes empresas por ter nascido com uma particularidade: ele tem seis dedos em cada mão. Segundo reportagem do site UOL, o morador de Conceição do Coité, que é considerado um torcedor símbolo da seleção brasileira, que busca o hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar, diz que recebeu propostas do McDonald’s e da Antártica.

“Eu fiquei muito mais conhecido. O pessoal do McDonald’s entrou em contato comigo, eles querem para uma promoção [de lanche], e eu entro nessa divulgação, algo assim, segurando o lanche, ‘a promoção do Hexa’”, disse Josevaldo, que destacou ainda aguarda para dar sequência à negociação.

“Falta a gente entrar em acordo, mas eles ainda não tocaram no valor financeiro”, conta Josevaldo.

E o baiano diz que também foi procurado pela Antártica, que foi atraída pelo fato dele ter seis dedos e o quer como “mascote”.

“A Antártica também entrou em contato comigo, mas não tocou no assunto financeiro. Ela quer que eu segure a garrafa com a mão [para aparecer os 6 dedos]”, disse ele, que destacou que também ainda analisa a proposta.

Josevaldo, que é dono de uma pequena empresa, disse que não sabe de conseguirá conciliar a função atual com a de garoto-propaganda. “A questão para fazer uma gravação é o deslocamento, porque moro aqui no interior da Bahia, tenho que ir de carro até Salvador, pegar avião... Então requer tempo”, justifica ele.

Apesar da preocupação com a agenda, ele destacou que quer sim continuar a ostentar o título de torcedor símbolo. “Tenho que ver a programação do meu trabalho, mas estou disponível para mostrar ao Brasil afora os seis dedos, representar o Brasil com uma mão só, com o Hexa, esse Hexa tão sonhado”, disse.

Enquanto se decide, ele se prepara para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília).

