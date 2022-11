‘Fim da solidão’: empresa cria urso de pelúcia de 1,70 m para mulheres solteiras

Uma empresa búlgara fundada pela modelo Ina Marholeva e pela gerente de criação Tonia Berdankova acaba de lançar uma nova versão dos famosos ursinhos de pelúcia, que tantas crianças tiveram na infância, mas desta vez, para público adulto.

Estes têm 1,70 e foram criados para um público bem específico: mulheres solteiras. O Loving Bear Puffy, como foi batizado pelas criadoras, é um urso com expressões e corpo humanizados, pesa 3,2 quilos e, segundo a empresa, tem a função de dar “suporte emocional” a atender a necessidade de presença física das mulheres solitárias.

Urso de pelúcia contra solidão (Reprodução/Instagram)

O urso é descrito pela empresa como “um produto pessoal inventado por uma mulher comum que tem medo de ficar sozinha.”

O ‘amigo contra solidão’ pode ser usado sem roupa ou com a roupa que a compradora preferir e pretende se tornar o antídoto para as mulheres que precisam de um “abraço saudável para liberar endorfina e se sentirem mais felizes”.

A empresa aponta ainda diversas vantagens no uso do urso de pelúcia com relação ao ‘original’. “Ele não ronca, não resmunga e não fica bravo”. O marketing da empresa vai mais longe e sugere que mulheres cujos maridos estão ausentes podem se beneficiar do seu uso. “Puffy está sempre ao seu lado, mesmo nos momentos em que seus entes queridos estão longe de você, em uma viagem de negócios ou na estrada.”

Por enquanto, o Loving Bear Puffy está sendo vendido apenas na Europa por um preço que em moeda brasileira equivale a R$ 870 a unidade, e ainda não há informações sobre sua possível venda em território nacional.