Ela decidiu não relevar ao ex o sexo do bebê e este é o motivo

Uma mulher usou o Reddit nesta terça feira (22) para desabafar em relação ao ex-parceiro e sua família. Por meio do usuário u/mia894, ela contou ter decido não revelar o sexo do bebê que está esperando ao pai da criança.

“Pessoalmente, não quero saber o sexo do meu bebê, pois não acho que isso importe. Anteriormente, meu ex não estava interessado em nosso bebê e em mim. Ele deixou claro que só cumpriria suas obrigações financeiras com nosso bebê sem desempenhar um papel paternal”, iniciou o desabado na plataforma.

“Desde que sua família descobriu, de repente tenho toda a atenção dele e nosso bebê também”, continuou.

Decisão de não apresentar detalhes sobre a criança

De acordo com o relato, a família do pai da criança tem perguntado à mãe sobre o sexo do bebê e não foram “sutis” em avisá-la do interesse em descobrir o gênero da criança. A mulher afirmou a eles não querer saber, mas o ex e a família estão exigindo que ela descubra.

“Ele até tentou me subornar para descobrir por ele”, contou a mulher.

“A última vez que me perguntou, eu disse que ele descobriria assim que o bebê nascesse. Porém, meu ex me falou que não esperaria muito, além de ter tanto direito quanto eu de saber o sexo do nosso bebê. Ele acha que vou deixá-lo ir à minha próxima consulta para que ele possa descobrir, mas vou reagendar”, finalizou.

Seção de comentários

Após usar o espaço da plataforma, a autora do relato recebeu uma chuva de comentário dos redditors, a defendendo da situação.

“Eles provavelmente só continuarão a apoiá-lo se for um homem que pode carregar seu nome e genética”, observou um comentarista, em relação à família do ex.

“Talvez seja hora de reduzir o contato. Pense nisso: a família dele só está interessada se você der a eles um filho para “carregar o nome da família” (eu recomendaria dar ao seu bebê seu sobrenome). Se você tiver uma filha, eles perderão todo o interesse novamente ou a tratarão como inferior”, escreveu outro redditor.

“Se você tem um filho, a misoginia tóxica que eles provavelmente transmitirão dispara meus sinos de alerta. Existem todos os tipos de maneiras que podem atrapalhar qualquer sexo de uma criança”, continuou.

“Resumindo, ele não tem direitos (ou responsabilidades) até que o bebê nasça, e isso inclui descobrir o sexo pelas suas costas. Enquanto você estiver carregando o bebê, eles farão parte do seu corpo e serão uma escolha sua”, finalizou.

