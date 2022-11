Copa do Mundo faz esposa se recusar a passar um feriado com a família do marido

Uma mulher está causando uma grande confusão com seus sogros depois de se recusar a comparecer a um feriado em família. Segundo ela, os pais de seu marido pretendem passar o final de semana assistindo aos jogos da Copa do Mundo, atividade que ela detesta.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, ela e o marido têm um acordo sobre visitas à família em grandes feriados e datas comemorativas. Para deixar todos satisfeitos, eles alternam entre as casas de sua família e da família do marido, para que todos possam passar um feriado com seus entes queridos.

“Neste ano deveríamos passar o feriado de Ação de Graças com a família do meu marido, mas eles só sabem falar de Copa do Mundo e do quanto estão ansiosos para os jogos”.

“Eles se planejaram para colocar a mesa de jantar perto da televisão para poder assistir enquanto comem e estão planejando fazer todo o feriado com o tema da Copa”.

Ela não ficou animada com a ideia

Segundo a mulher, que definitivamente não gosta de futebol, a ideia da família de seu marido é completamente diferente do que ela espera para um feriado em família.

“Já estive com eles durante jogos de futebol e é literalmente todo mundo em frente à televisão sem falar uma palavra. Não gosto de pensar em viajar para passar 4 dias sentada no sofá ‘assistindo’ futebol e falei isso para meu marido”, conta a mulher.

“Ele concordou com a minha decisão e diz entender pois sabe o quanto eu detesto futebol. No entanto, meus sogros ficaram chateados e estão falando que a minha decisão é uma falta de respeito. Eu só não quero desperdiçar o único feriado que eu tenho o ano todo!”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, é um direito dela não querer participar da comemoração, visto que eles deixaram claros os planos de acompanhar aos jogos.

“Eu entendo eles terem ficado chateados, mas ao mesmo tempo seriam 4 dias seguidos sentados em frente à TV, fazendo algo que você não gosta. Pessoalmente, eu também não ia gostar disso, mas entenda que você pode estar prejudicando seu relacionamento com seus sogros”, comentou uma pessoa.