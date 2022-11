Brasileiros viram destaque em jornal gringo com vídeo pedindo ajuda de ETs contra Lula

Os bloqueios e manifestações de cidadãos brasileiros ocorridos recentemente ganharam as páginas da mídia internacional. E, além do forte teor político e mensagem principal pedindo uma intervenção militar, outros fatos repercutiram fora de território nacional

Dentre os destaques recentes e que foram compartilhados pelo jornal chileno 24 Horas em sua conta do Instagram, está um vídeo em que apoiadores do atual Presidente, Jair Bolsonaro (PL), pedem auxílio de seres extraterrestres contra Lula, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) que foi eleito com mais de 50% dos votos válidos e que estará a cargo do país no período 2023-2026.

Em apenas um dia de divulgado, o registro já superou as 110 mil reproduções. Assista após o destaque abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link para que seja redirecionado para o conteúdo publicado na rede social).

E além das milhares de visualizações no Instagram, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Quando você acha que já viu de tudo”;

“O fanatismo dando sua cara”;

“Estamos cada vez piores. Entre o fanatismo e a estupidez, as ambições de poder não se disfarçam”;

“Tem que ser brincadeira”;

“Tomara que aproveitem e levem a todos”.

