Trabalhadora revela a ‘pergunta irritante’ que sempre recebia dos clientes e viraliza na web

Uma trabalhadora viralizou nas redes sociais, recentemente, ao revelar uma ‘pergunta irritante’ que sempre recebia dos clientes.

A usuária do TikTok, Lori Price, contou que trabalhou na rede de lojas por três anos e revelou como era, como detalhado pelo site The Sun.

Lori revelou que muitas vezes ouvia os clientes dizerem as mesmas coisas irritantes diariamente.

Ela postou um vídeo na plataforma de compartilhamento, falando sobre seu tempo na Home Bargains, com a legenda ‘trabalhei aqui por 3 anos’.

A primeira e irritante pergunta que os clientes faziam a Lori era: “Com licença, você trabalha aqui?”, apesar de estar sempre uniformizada.

Outra coisa que ela costumava ouvir era: “Só vim para uma coisa haha”.

Não apenas isso, mas Lori revelou que os clientes sempre diziam: “Posso conseguir isso mais barato na loja concorrente”.

Ela também revelou que sempre tinha que pedir ao seu gerente para anular itens, o que ela achava muito constrangedor.

Lori também compartilhou a imagem de uma gaiola que os funcionários usavam para transportar o estoque do almoxarifado.

O vídeo de Lori claramente viralizou nas redes, pois rapidamente acumulou quase 200 mil visualizações.

Outros funcionários da rede também concordaram. Uma pessoa disse: “Eu ouço o “só vim para uma coisa” pelo menos 47 vezes por dia”.

Ainda de acordo com as informações, outro acrescentou: “Nunca me relacionei tanto com algo na minha vida”.

Texto com informações do site The Sun