Noivo faz entrada inusitada e chega ao casamento dentro de um caixão - Assista

Um noivo causou indignação devido a forma como chegou para seu casamento. Em um vídeo, que viralizou no TikTok, é possível ver o momento em que o noivo é carregado dentro de um caixão em direção ao altar.

Conforme a publicação feita pelo El Heraldo, o registro foi compartilhado no TikTok por um dos convidados do casamento. Nas imagens, é possível ver a expressão de espanto dos convidados quando um enorme carro funerário estaciona na entrada do local da cerimônia.

Pouco tempo depois, padrinhos e madrinhas se aproximam e, acompanhados de dois agentes funerários, retiram um caixão preto de dentro do carro e seguem com ele até o altar, onde a celebrante está esperando pelo casal.

Pouco tempo depois, é possível ver o momento em que o noivo sai de dentro do caixão trajando um elegante terno branco e se posiciona para esperar a chegada de seu amado.

Entrada inesperada

Devido ao conteúdo inesperado, o registro publicado no TikTok viralizou rapidamente e provocou indignação entre os usuários da rede social, que não pouparam críticas ao noivo.

Diante de diversos comentários alertando que a ideia foi “um mau presságio” ou uma “brincadeira de mau gosto”, o noivo decidiu publicar um vídeo em seu perfil pessoal revelando as motivações para chegar ao casamento daquela forma.

Em seu vídeo o noivo, que aparece junto de seu marido, revela que a principal motivação para a entrada inusitada no casamento foi celebrar o “enterro de sua vida anterior ao casamento”.

“Era eu dentro daquele caixão. Não ia sair nenhuma noiva de dentro daquele caixão. Era nosso casamento e uma cerimônia particular com poucas pessoas por conta de toda a situação da pandemia. A ideia por trás de toda essa história do caixão foi deixar minha vida antiga para trás”.

“Eu sei que foi uma loucura, eu sou louco e não me importo com nada do que as pessoas estão pensando ou dizendo quanto a isso. Nós estamos felizes, eu estou feliz e ele também, isso que importa”, finaliza o noivo.