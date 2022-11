Namorado se enfurece após a companheira sair de férias sem ele

Uma mulher ficou chocada com a reação de seu namorado ao descobrir que ela não cancelou seus planos de tirar férias quando ele afirmou não poder acompanhá-la em sua viagem.

Segundo relato, feito por ela no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o homem não poderia viajar pois estaria cuidado da filha no final de semana da viagem e não tinha dinheiro para pagar suas passagens.

Ela então decidiu aproveitar uma oferta de passagens aéreas e embarcou em suas férias sem levar o companheiro, que ficou completamente enfurecido com a decisão da amada.

“Ele está furioso comigo e começou a discutir dizendo que se estamos pensando em morar juntos no próximo ano, então devemos tomar grandes decisões juntos e seguir os planos de fim de semana um do outro ao invés de ‘tomar decisões independentes’”, conta a mulher em seu relato.

Eles passaram a ter diversas discussões

Em seu relato a mulher revela que o companheiro já tinha manifestado seu desejo de voltar a visitar novamente a cidade para qual ela viajou, o que a fez sugerir uma nova viajem para o local.

“Ele queria muito viajar para lá, então talvez vamos novamente no próximo ano. Eu disse a ele que ficaria feliz em ir novamente porque tenho muitos amigos por lá. Eu usei meu próprio dinheiro para visitar meus amigos, então não vejo problemas em ter viajado sozinha”, conta.

“Sinto que meu namorado está sendo controlador. Eu pedi a ele para ir comigo e ele escolheu não ir. Agora ele está me vendo como uma ‘namorada ruim’ que não sabe conviver como um casal”, explica a mulher.

Para os usuários do Reddit, o comportamento do homem é motivo de atenção para ela: “Ele não foi consultado sobre a viagem? Uma viagem de um fim de semana não é uma decisão tão grande quanto ele está fazendo parecer”.

“Se vocês não estão compartilhando as finanças então ele não tem qualquer direito em ditar o que você faz ou deixa de fazer com seu próprio dinheiro”, finalizou outra pessoa.