Mulher se confunde e acaba presenteando grávida com uma roupinha para cachorro

Uma mulher e sua amiga viralizaram no TikTok depois que a reação delas a um presente acabou conquistando os internautas. No registro viral, a mulher, que está grávida, percebe que um dos presentes comprados pela amiga era na verdade uma roupinha para cachorro.

Conforme a publicação feita pelo portal El Heraldo, o vídeo já conta com mais de 15 milhões de visualizações e diversos comentários que ajudam a tornar o registro ainda mais engraçado.

Nas imagens é possível ver que a mulher grávida está abrindo e comentando presentes que seus amigos e familiares deram para seu bebê. No entanto, um presente em específico chama a atenção.

A roupinha, uma fantasia do personagem Stich, tem um modelo diferente do normal contando com uma grande abertura na parte inferior. Surpresa com o modelo da roupa, a mulher questiona sua amiga que prontamente afirma acreditar se tratar de uma “abertura especial para trocar as fraldas”.

Não é o que parece

Pouco tempo depois de analisar a roupinha, a mulher olha para a etiqueta e percebe o desenho de um cachorro, o que chama sua atenção. Nesse momento, ela olha para a amiga e somente então as duas percebem a confusão.

No mesmo instante as duas mulheres começaram a rir incansavelmente enquanto seguram a roupinha de bebê, sem acreditar na confusão feita.

“Não vi que tinha um adesivo de cachorro, só pensei que era fofo e que queria comprar para minha sobrinha”, revela a jovem responsável pelo presente.

Em pouco tempo, os usuários começaram a compartilhar suas experiências nos comentários e, ao que tudo indica, não foi a primeira vez que alguém confundiu itens de cachorro com itens para bebês.

“O pai do meu filho comprou uma caminha para ele, mas na verdade era uma caminha de cachorro!”, comentou uma pessoa.

“Comprei uma escova para meu bebê porque achei legal ela ter duas texturas, uma mais maleável e outra mais rígida. Depois me disseram que era para cachorro”, compartilhou outra.