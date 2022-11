Mãe pede a jovem para que dê seu carro à irmã mais nova: ‘É injusto’

Uma jovem de 18 anos usou o Reddit para desabafar nesta segunda-feira (21), depois de sua mãe pedir a ela que desse seu carro à irmã mais nova quando tivesse idade para dirigir. Ao ouvir o pedido, achou ser uma ideia injusta.

“Eu planejo ir para a faculdade em breve. Minha tia, de quem sou próxima, me presenteou com um carro no início deste ano no meu aniversário. É um Mazda 3 2007″, iniciou o relato na plataforma, por meio do usuário u/mintydragonsbreath.

“Eu amo aquele carro com tudo e pago o que preciso para mantê-lo. Consegui um emprego de meio período e pretendo continuar trabalhando mesmo na faculdade. E levando o carro comigo”, continuou.

Desentendimento e desacordo

De acordo com a jovem, sua mãe insiste que ela repasse o veículo para a irmã de 12 anos, assim que a pré-adolescente tiver idade para dirigir. A autora do texto aponta a insistência de sua mãe como um posicionamento injusto.

“Minha irmã disse que nem gosta do meu carro. Me ofereci para ajudar [elas] a pagar o carro [quando comprarem outro], mas não vou desistir do meu por ela, principalmente porque foi um presente de minha tia”, escreveu.

“Minha mãe me chamou de egoísta porque não estou disposta a dar meu carro para minha irmã, pois acredita que, quando tiver idade para dirigir, posso comprar meu próprio veículo. Mas planejei manter até que não seja mais utilizável”, finalizou.

Opinião na plataforma

Depois de deixar seu relato no Reddit, alguns internautas imprimiram suas opiniões. Em sua maioria, ficaram do lado da autora do texto.

“É o seu carro. Mamãe não tem voz no que você faz com ele”, disse um deles.

“Eu concordo completamente. O carro é seu e você pode fazer o que quiser com ele. Além disso, o carro terá mais de 20 anos quando sua irmãzinha tiver idade para dirigir e já não quiser. Se sua mãe quer dar um carro a ela, ela pode comprar um novo”, observou outro usuário.

