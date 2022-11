Mãe ameaça cancelar festa de aniversário da filha caso ela convide o pai

Uma mãe está passando por momentos delicados com sua filha de 16 anos, segundo ela, a menina faz questão da presença do pai biológico em sua festa de aniversário, o que a deixa extremamente incomodada.

Em um relato, publicado por ela no Reddit, a mãe afirma que está a ponto de cancelar a festa da filha caso a jovem insista em convidar seu pai.

“O pai biológico da minha filha nos abandonou quando ela tinha apenas 4 anos. Foi complicado e, mesmo longe, ele nunca se recusou a mandar dinheiro para a filha e a ajudar quando necessário. Eu lutei muito para criar minha filha sozinha até conhecer meu atual marido, que se tornou uma figura paterna para ela”.

“Recentemente eu descobri que a mãe do pai da minha filha voltou a se conectar com ela, e não gostei nada disso. Depois de um tempo minha filha passou a comentar sobre o pai biológico e a se encontrar com ele, chegando a cancelar planos conosco para vê-lo”, conta a mulher.

Ela ainda afirma que a filha tem uma justificativa para isso: “Ela diz que seu pai está doente e que pode ser terminal, mas acho que por ela ser criança não sabe o que isso significa. Ela o encontra na casa de um amigo, onde ele está se hospedando”.

Ela ameaçou cancelar a festa

Segundo relato, a mãe e o padrasto da jovem estavam planejando uma festa para comemorar os 17 anos da menina, mas agora ameaçam cancelar os planos depois que a jovem fez um pedido.

“Ela disse que gostaria que seu pai biológico fosse convidado já que pode não estar vivo para o próximo ano, na mesma hora nós dissemos que não. Minha filha começou a chorar e a dizer que estamos tirando dela a sua última chance de ter memórias com seu pai”, conta.

“A meia-irmã dela, filha minha e do meu marido, disse que nós dois estamos exagerando. Meu marido saiu de casa, eu briguei com minha filha mais velha e ameacei cancelar a festa se ela insistir nisso”.

Após os ânimos baixarem, a mãe ainda tentou dizer para a filha que ela poderia comemorar seu aniversário junto ao pai em outra data, mas a jovem se recusou pois gostaria que todos estivessem presentes.

“Nós discutimos novamente e ela passou a nos ignorar, ela diz que não vai me perdoar se eu fizer o pai dela perder seu último aniversário”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela e o atual marido estão sendo completamente irracionais diante da situação. “Você conversou com seu ex ou com qualquer pessoa da família dele sobre a saúde dele? Uma jovem de 16 anos não é criança para interpretar errado a palavra terminal. Vocês são adultos, mas parece que a única adulta da situação é sua outra filha”.

“O aniversário é sobre sua filha, não sobre vocês. Sua filha se reencontrou com o pai e o quer em sua vida enquanto ele está vivo, o que aparentemente não é por muito tempo”, comentou outra pessoa.