Homem agride esposa e obriga ela a tatuar seu símbolo de ferro de marcar gado

Durante dois anos Mónica Taibo sofreu violência doméstica, agressões e estupros. Segundo o site Meganotícias, como ‘prova de amor’, seu parceiro a obrigou a tatuar o mesmo desenho que tem o seu ferro de marcar gado, que sãos as inicias de um nome.

Após os abusos, a mulher tomou coragem e fugiu levando seus dois filhos. O caso aconteceu no México e de acordo com o texto a mulher está pedindo proteção às autoridades locais.

“Foram dois anos de muita violência e medo”, disse a mulher que veio à público falar sobre o caso, após denunciar o companheiro em agosto. Por meio de um vídeo, Mónica fez a denúncia as autoridades mexicanas e solicitou proteção. O marido foi identificado como Sergio Hernández Vallarino, tabelião do estado de Veracruz.

“Convoco o procurador-geral do estado de Veracruz, o presidente da Comissão Estadual de Direitos Humanos e o governador do estado de Veracruz, exigindo que me façam justiça. Fui obrigada a marcar em mim o marcador de ferro do meu agressor”, disse a mulher em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Assista a seguir o vídeo em espanhol com a denúncia, onde a mulher também mostra a tatuagem.

VIDEO: CUAL GANADO, NOTARIO PÚBLICO DE VERACRUZ TATUÓ A SU ESPOSA, MÓNICA TAIBO, CON HIERRO MARCADOR…



Así lo denunció públicamente:

No vídeo, Taibo também citou um episódio em que seu marido matou o animal de estimação da família como forma de colocar medo nela. “Com uma pistola de alto calibre, ele matou um cachorro que era nosso animal de estimação, dizendo-me que o fez para que eu acreditasse que o próximo a morrer poderia ser eu”, disse.

