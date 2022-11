Encontro termina mal depois que a jovem preferiu ‘tomar cerveja com os amigos’

Um jovem relata ter passado por um encontro desastroso depois que sua acompanhante o “deixou de lado” para tomar algumas cervejas com seus amigos no bar.

Conforme o relato, compartilhado pelo rapaz no Reddit, ele decidiu chamar a amiga da namorada de um amigo para sair. “Encontrei Mandy algumas vezes quando estava com meus amigos e ela sempre pareceu ser uma garota legal, então a convidei para sair”.

“Como nós chegamos a assistir alguns jogos de futebol juntos na casa de amigos eu a convidei para assistir ao jogo em um bar de esportes. A ideia era jantar, assistir ao jogo e talvez jogar um pouco de sinuca”, conta o jovem.

Segundo relato, as coisas começaram a dar errado quando eles chegaram ao bar e a jovem encontrou alguns amigos sentados em uma mesa. “Ela foi até eles, disse oi e depois sentou comigo em outra mesa para jantar. Depois ela disse que poderíamos nos sentar com eles, eu não queria, mas acabei concordando”.

Após se juntarem aos amigos da jovem, ele conta que passou a se sentir “sobrando” na conversa mesmo tentando se enturmar com algumas pessoas.

“Eu sentei e assisti ao jogo enquanto Mandy conversava com seus amigos. Quando estava quase no fim eu disse a ela que pretendia ir embora assim que acabasse e ela concordou”.

As coisas não saíram conforme o esperado

O rapaz então conta que os amigos passaram a comprar rodadas de bebidas uns para os outros. Ao término do jogo, ele chamou sua acompanhante de lado e informou que precisava ir embora para trabalhar cedo no dia seguinte.

“Disse a ela que estava indo e ela ficou confusa e me pediu apenas que a deixasse terminar sua bebida, eu concordei e voltei a me sentar enquanto a esperava. Ela então começou a sair com os amigos para jogar dardos e conversar e não terminou a bebida como havia dito, eu então a chamei e disse que estava indo embora, mas ela não respondeu. Como fui ignorado, eu simplesmente me levantei e saí”.

“No dia seguinte, enquanto trabalhavam, eu recebi uma ligação da namorada do meu amigo, que é amiga de Mandy. Ela estava irritada comigo e me criticou por ter deixado sua amiga sozinha no bar sem ter avisado que ia embora. Ela queria que eu reembolsasse o dinheiro que Mandy gastou com o Uber para voltar para casa”, conta o rapaz.

Finalizando sua história, ele questiona os demais usuários do Reddit sobre sua atitude e se deveria ter esperado a jovem para poder voltar para casa. Para eles, o rapaz agiu corretamente.

“Você a informou diversas vezes sobre ir embora e ainda se ofereceu para levá-la em casa, se ela queria voltar com você, deveria ter respeitado seus horários”, comentou uma pessoa.

“Você deu várias chances para ela e ela fez suas escolhas, então ela que arque com as consequências”, comentou outra.