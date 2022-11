Copa do Mundo: Catar tem tendas beduínas para hospedagem, mas torcedores relatam graves problemas

Quem vê os estádios suntuosos e as linhas de metrô impecáveis do Catar, não imagina o sufoco que alguns torcedores da Copa do Mundo 2022 estão passando nas vilas de torcedores montadas pela organização do Mundial.

Esses acampamentos foram criados para suportar a imensa quantidade de turistas que o Catar está recebendo. O país, localizado no Golfo Pérsico, tem uma área de apenas 11 mil km² - equivalente a pouco mais da metade do tamanho do estado do Sergipe, o menor do Brasil.

Em 2016, quando ainda estava acontecendo as Olimpíadas no Rio de Janeiro, o comitê organizador do Catar 2022 anunciou a construção dessas vilas. A ideia era atrair turistas para o estilo beduíno de acampamento no deserto - ao mesmo tempo em que ampliava a oferta de hospedagens no pequeno país.

“Iremos permitir que os visitantes de fora do país desfrutem do Catar e de sua experiência futebolística de uma maneira inteiramente nova”, disse o membro do comitê Abdulaziz al-Mawlawi à épóca, em entrevista a agência de notícias Reuters. “Haverá opções para todos os tipos de orçamentos”, afirmou.

Contudo, a realidade é outra: passados seis anos, boa parte dos torcedores que optaram pelas tendas beduínas relatam problemas na hospedagem.

“Durante o dia é meio que o inferno lá dentro. É o deserto, é muito quente. Tenho que rir para não chorar”, relatou Shogo Nakashima, um torcedor japonês, em entrevista ao portal BBC.

Ele está hospedado na Qetaifan Island Fan Village, uma das vilas com tendas beduínas. “Não consigo mudar minha acomodação agora, então tenho que aceitar e esperar pela partida do Japão. Só vou ficar aqui para dormir. Vou sair e explorar a cidade”, disse ele.

O jornal britânico ainda apurou que algumas áreas ainda estão com obras em andamento. Ao longo do caminho dentro do acampamento, existem sinais sonoros de maquinário pesado, com guindastes e operários ocupando o espaço.

Foram construídas 1,8 mil tendas no local, todas de plástico e com duas camas de solteiro. Para acalmar o calor, apenas um ventilador.

“É como um albergue abaixo da média que você pode encontrar mochilando pelo mundo. É como estar em uma estufa, então não conseguimos dormir depois das 9h, embora estivéssemos exaustos por causa do voo”, relatou o casal Pedro e Fatima à BBC. Eles incluíram a Copa do Mundo no roteiro da lua de mel.

