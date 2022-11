Confeiteira é criticada por cobrar a mais por um pedido de última hora

Uma confeiteira está precisando lidar com a ira de uma cliente que se recusa a pagar mais por um bolo pedido às pressas. Segundo relato, feito pela mulher no Reddit, a encomenda foi feita com dois dias de antecedência quando o prazo normal é de 1 a 2 semanas.

Em seu texto, a jovem confeiteira conta que tem uma pequena confeitaria em sua cidade. “É um local discreto, mas sou boa fazendo pães e decorando bolos, então amigos e familiares geralmente fazem pedidos comigo para seus eventos”.

Recentemente uma de suas amigas decidiu contratar seus serviços depois que o local onde ela encomendou um bolo de aniversário acabou tendo problemas com seu pedido.

“Ela teve problemas de última hora e me pediu um bolo personalizado para sua irmã. Ela queria a entrega dentro de dois dias, então foi um pedido de última hora”.

“Normalmente recebo pedidos com 1 a 2 semanas de antecedência e em um pedido normal no estilo desejado por ela eu cobraria um valor fechado, mas como ela pediu com pouco tempo de antecedência eu cobrei um pouco a mais”.

Ela foi criticada pela amiga

A mulher então conta que sua amiga teve uma reação completamente diferente do esperado, e afirmou que esperava um “valor mais acessível”.

“Eu expliquei para ela o motivo do valor adicional, mas ela disse que era muito e continuou pedindo que eu fizesse mais barato. Ela também tentou jogar uma certa pressão dizendo que era para sua irmã que está doente”.

“Disse que sinto muito pela situação, mas que não posso mexer no valor do meu trabalho, que é minha fonte de renda. Ela ficou chateada e me excluiu de suas redes sociais”.

“Estou dividida pois alguns amigos disseram que eu poderia ter abaixado o preço enquanto outros falaram que eu agi corretamente. Não sei o que fazer”, finaliza a confeiteira.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “Negócios são negócios e você agiu certo. Ela tinha o direito de te pedir um desconto, mas não podia esperar que você aceitasse”.

“Ela não conseguiu o que queria e ficou irritada com isso. O problema não é seu, você não perdeu nada com isso”, comentou outra pessoa.