Mulher se recusa a cuidar da filha do ex-marido durante o Natal e causa confusão

Uma mulher está passando por momentos complicados depois de se recusar a receber a filha de seu ex-marido durante as festas de final de ano. Segundo relato, o homem esperava que ela recebesse a meia-irmã de sua filha uma vez que a atual esposa dele, mãe da menina, está passando por um momento delicado em sua vida.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher recorreu ao Reddit para questionar os demais usuários da plataforma sobre sua decisão. Apesar de estar separada do pai de sua filha há 7 anos, ela prefere manter distância do ex-companheiro e de sua nova família.

“Nós nos divorciamos há 7 anos e dividimos a custódia da nossa filha de 13 anos. Ele se casou novamente e tem uma filha de 5 anos com sua atual esposa. Elas acabam passando alguns momentos juntas, mas a filha dele não costuma frequentar a minha casa”, conta a mulher.

“Recentemente a esposa do meu ex-marido foi diagnosticada com câncer e começou um tratamento agressivo contra a doença. Outro dia, quando veio trazer nossa filha, ele pediu para conversar comigo”.

Por conta do recente diagnóstico, o homem perguntou se ela poderia receber sua outra filha durante o Natal pois gostaria que a menina tivesse uma comemoração tranquila.

Ela se recusou a atender o pedido do ex-marido

Segundo relato, ela afirma que o ex ainda insistiu em dizer que a filha também poderia ser incluída nas comemorações de Natal da família dela e que isso garantiria boas memórias entre as irmãs.

“Ele disse que elas vão se divertir muito, mas eu disse que a celebração da minha família é tradicional e sagrada, por isso eu não me sinto confortável em incluir outras pessoas na ocasião”, conta a mulher.

“Depois ele ainda tentou argumentar dizendo que a filha dele pode não ser uma família para mim, mas que é para a nossa filha e me pediu para ‘pensar sobre o que é melhor para as crianças’. Eu disse a ele que a filha dele poderia passar o Natal com os pais dele ou da esposa dele, mas ele começou a dizer que eu estava sendo cruel”.

Entre os comentaristas as opiniões ficaram divididas com pessoas criticando a mulher enquanto outras criticaram o ex-marido dela.

“A criança não tem contato com você ou com sua família extensa, apenas com sua filha. Além disso, esse pode ser o último Natal dela com sua mãe e ele está querendo tirar isso dela. Mesmo que sejam apenas os 3 quietos e comendo biscoitos o dia todo é um momento que ela deveria ter com sua mãe”, comentou uma pessoa.

“Qual o problema em deixá-la participar? Só consigo sentir pena pela criança que pode perder a mãe em breve e tem um pai que está prestes a colapsar com isso”, comentou outra.