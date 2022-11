Mulher pensa em terminar um casamento de 20 anos após flagrar troca de mensagens

Uma mulher está a ponto de terminar um relacionamento de 20 anos após flagrar o marido durante uma “troca de mensagens suspeita”. Segundo ela, o homem se recusa a permitir que ela veja o conteúdo das mensagens ou sequer revela com quem estava conversando.

Conforme publicado por ela no Reddit, o casal está em um relacionamento de 20 anos, mas recentemente as coisas começaram a complicar depois que o homem passou a apresentar alguns comportamentos estranhos.

A situação ficou ainda pior quando ela flagrou uma estranha troca de mensagens enquanto os dois faziam compras com os filhos. “Eu o vi sorrindo enquanto enviava uma mensagem e ao olhar a janela de texto vi que era uma mulher. Na mesma hora eu perguntei a ele quem era e ele afastou o telefone de mim, disse que era sobre o Natal e tentou mudar de assunto”.

“Achei que tinha alguma coisa errada e decidi esperar por ele no carro enquanto ele terminava a compra para irmos jantar com nossos filhos. Assim que ele entrou eu perguntei novamente quem era a pessoa e qual o nome dela, ele se recusou a dizer e também a me entregar seu telefone. Disse que eu estava exagerando e que sabia que eu teria esse tipo de reação”, explica.

Ela está a ponto de pedir o divórcio

Segundo seu relato, o casal seguiu discutindo a caminho do restaurante e o homem insistiu que a esposa deveria confiar nele e se recusou completamente a mostrar o celular para ela.

“Enquanto esperávamos um dos meus filhos, que já é adulto, eu virei para a mãe do meu marido e disse que ele estava mandando mensagem para outra mulher e se recusava a me deixar ver o que era, além de ter deletado as mensagens de seu telefone. Ele começou a dizer que não era o momento para isso, mas eu apenas sai do restaurante e fui chorar no carro”.

“Quando chegamos em casa eu disse a ele que era só ele me mostrar o celular e provar que eu estava errada para eu então pedir desculpas e explicar o motivo de agir desta forma. Ele se recusou e disse que eu estava exagerando e então foi embora”, relata a mulher.

“Ele está ficando com a mãe dele e continua levando a vida normalmente, mas eu não sei o que pensar ou como agir, preciso de ajuda”.

Para os usuários da plataforma, ela realmente teve motivos para desconfiar. “Seus sentimentos e sua reação mostram que você teve reais motivos para desconfiar. Ele escondeu o telefone no exato momento em que você perguntou com quem ele conversava e depois ainda excluiu a conversa. Alguma coisa ele fez”, comentou uma pessoa.

“Eu o chamaria para uma conversa séria e diria que você precisa saber a verdade, se ele não pode te contar por ter medo das consequências então não vale seguir com o relacionamento”, aconselhou outra.