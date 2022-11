“Me ajudem a ir para Marte”: brasileiro tatua nome de Elon Musk na testa

Um vídeo que circula pelas redes sociais desde o final de mostra o influenciador digital Rodrigo América fazendo algo inimaginável: ele tatuou na testa o nome do bilionário Elon Musk ao lado do desenho de um foguete.

Além de prestar uma homenagem ao fundador da SpaceX, Rodrigo disse que essa foi a forma que encontrou para chamar a atenção do bilionário para ser um dos nomes que serão escolhidos para as viagens de colonização do planeta Marte, um dos sonhos de Musk.

No vídeo, o influenciador não poupou elogios para o mais novo proprietário da plataforma Twitter. “Me ajudem a ir para Marte” e “Te amo, Elon Musk” são algumas das mensagens enviadas ao visionário ao empreendedor espacial.

Em sua conta no Instagram, Rodrigo vem fazendo uma série de posts republicando a mensagem original com a esperança de que alcance Elon Musk. Desde que começou a empreitada de conseguir uma carona para Marte, ele já acumulou 490 mil seguidores na rede social.

RUMO A MARTE

Em 2015, Elon Musk anunciou seu plano ambicioso de enviar humanos e colonizar o planeta vermelho. O bilionário disse que pretende transportar 1 milhão de terráqueos para Marte até 2050 e fundar uma sociedade autossustentável no planeta. A data inicial de seu calendário para começarem as viagens seria 2029.

Entretanto, Musk tem citado o custo financeiro como principal entrave para a jornada, embora, segundo ele, se todos os países investissem apenas 1% de seus recursos a colonização do planeta vermelho se tornaria totalmente viável. “Precisamos ser uma espécie multiplanetária”, disse sobre seus planos. Ele deixou claro que não pretende viajar para Marte, mas colonizar o planeta.

