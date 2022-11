Jogador de basquete assume homossexualidade e time apoia: ‘tremenda coragem’

O jogador de basquete Isaac Humphries se tornou o primeiro atleta abertamente gay da principais ligas modalidade. Sua declaração aconteceu na semana passada, perante seus colegas e comissão técnica.

Sério e com a voz embargada, ele reuniu o time para esclarecer sua orientação sexual. “Eu odiava isso em mim. Eu estava com nojo de mim mesmo. Eu achava que não poderia ser essa pessoa dentro do nosso ambiente, dentro do ambiente do basquete”, disse ele ao colegas.

Isaac atua como pivô do Melbourne United, um dos principais times de basquete da Austrália. A função é similar ao zagueiro no futebol, sendo ele o atleta que fica mais próximo à cesta.

“Então, veio a grande questão: como vou ser jogador de basquete e entrar em um novo time agora que eu não quero esconder quem eu sou de verdade?. Decidi que, se eu vou entrar em um novo time, vou vir a público e simplesmente garantir que as pessoas saibam que você pode viver sem se esconder”, disse.

“Eu sei como é se sentir assim e eu quero representar essas pessoas”, afirmou. “Esse é o meu objetivo por trás disso: fazer com que as pessoas saibam que elas podem ser quem elas querem ser. Eu só quero ser eu mesmo. Eu descobri que esse é o meu propósito na vida e eu vou dar o meu melhor para isso”, declarou Isaac.

O atleta postou o vídeo do momento em suas redes sociais e mostram como foi a recepção de seus colegas. Confira:

O time de Isaac se pronunciou sobre a declaração de seu atleta, reconhecendo nele uma “tremenda coragem” ao assumir sua homossexualidade em um ambiente em que raros jogadores homens o fazem.

“Hoje, Isaac Humphries decidiu demonstrar uma tremenda coragem para fazer um anúncio importante para seus companheiros de equipe”, postou a conta oficial do Melbourne United.

“O anúncio de hoje significa que Isaac se tornou o único jogador profissional de basquete masculino abertamente gay jogando atualmente em uma liga de primeira linha, em qualquer lugar do mundo”, pontuou.

Além disso, a página fez questão de mostrar o apoio que o jogador recebeu entre os torcedores do time.

