Internauta recebe elogio ao impedir garotinha de acariciar seu cachorro em supermercado

Uma pessoa de gênero não identificado utilizou a plataforma Reddit para desabafar nesta sexta-feira (18). Por meio do usuário u/Witchywomun, o internauta revelou ter passado por uma situação desconfortável no supermercado, após uma garotinha acariciar seu cachorro.

“Certo dia eu estava no supermercado com meu marido e meu cão de serviço quando ouvi um guincho alto e barulho de pezinhos correndo atrás de mim. Me virei e lá estava uma garotinha, não mais que três ou quatro anos, correndo em minha direção”, iniciou o relato.

“Educadamente, pedi a ela: ‘Por favor, não acaricie o cachorro’, e sua mãe explodiu. Começou a gritar que a filha dela não ia tocar no meu cão e eu não deveria estar dizendo a ela o que não fazer”, continuou.

Tensão incômoda

De acordo com a pessoa do relato, ela tentou explicar que não conhecia a criança e não imaginava ser abordada por trás, estando com um cão de serviço – animais treinados para auxiliar portadores de deficiência.

Segundo o texto, a mãe da criança continuou gritando no meio do supermercado e insistiu dizendo que sua filha não tocaria no cachorro.

“Por fim, gritei de volta para ela que não conhecia a filha dela e estava apenas cuidando de mim e fui embora. Infelizmente, encontros como esse são muito comuns para mim, a maioria das crianças faz beicinho e os pais às vezes ficam irritados, mas esta é a primeira vez que gritam alto comigo por pedir a uma criança que não acaricie meu cachorro”, finalizou.

Defesa na web

Depois de relatar o caso, a pessoa recebeu apoio vindo de diversos usuários na plataforma. Ao questionar se teria agido errado, os usuários comentaram:

“Você disse que disse a ela educadamente para não acariciar o cachorro, nada de errado com isso. Se sua mãe não a tivesse deixado correr no supermercado em primeiro lugar, o encontro nunca teria acontecido”, refletiu um deles.

“As pessoas precisam aprender que CÃES DE ASSISTÊNCIA ESTÃO FORA DOS LIMITES. Eles estão lá para fazer um trabalho importante e não devem ser acariciados e distraídos por estranhos aleatórios. Não é culpa das crianças, mas a mãe dela é certamente uma idiota”, concluiu outro usuário.

“As crianças precisam ser ensinadas a não correr para cães estranhos em público PERÍODO e SEMPRE PERGUNTAR se é cão de serviço ou não”, disse um redditor.