Homem encontra anel de diamante enterrado na praia e o devolve ao dono

Um homem conseguiu a façanha de recuperar um anel de platina e diamante avaliado em mais de 40 mil dólares, aproximadamente R$213,608. Segundo Joseph Cook, de 37 anos, a joia foi encontrada enterrada na areia de uma praia na Flórida, EUA.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o anel foi encontrado enquanto Joseph vasculhava uma praia com seu detector de metais. Enquanto fazia uma varredura na extensão da praia, o homem se chocou com a descoberta.

“Fiquei em choque! Juro por Deus que este foi o maior diamante que já encontrei na praia”, comentou Joseph em um vídeo onde compartilha o exato momento em que resgata a peça.

Desde então, o americano saiu em busca dos donos da peça e imediatamente entrou em contato com diversas joalherias para tentar encontrar pessoas que estavam procurando por joias perdidas como aquela.

Ele conseguiu encontrar os donos do anel!

Joseph, que cria conteúdo para a internet fazendo a varredura de praias com seu detector de metais, explica que se espantou ao receber a avaliação da joalheria sobre a peça localizada na Flórida.

“Eu fiquei chocado quando eles me disseram que valia 40 mil dólares! Eu apenas pensei que estava andando com uma pequena fortuna na minha moto há mais de uma semana”, conta.

Segundo ele, a primeira impressão do item era de que poderia ser apenas uma moeda antiga. “Mas foi então que desenterrei o anel e era um grande e velho anel de diamante e platina”.

Dentro de algumas semanas, Joseph começou a receber ligações de um número desconhecido e, inicialmente, ignorou as chamadas até que decidiu atender e se deparou com a história de um casal de Jacksonville que perdeu um anel como aquele durante suas férias.

“Eles ficaram felizes e a esposa ficou completamente emocionada quando conversamos por videochamada”, revela.

Três semanas depois o anel foi devolvido a seus donos. “Ao todo já devolvi mais de sessenta mil dólares em peças encontradas na praia neste ano. Eu realmente não fiquei desapontado por ter que devolver o anel, eu tenho um colar com mais de 25 peças para serem devolvidas”.