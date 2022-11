Ex-estrelas de ‘Girls Next Door’ viram fantasmas em Mansão Playboy

As ex-estrelas de ‘Girls Next Door’ moravam na icônica residência de 29 quartos - que foi construída em 1927 - quando namoravam o falecido Hugh Hefner nos anos 2000 e ambas podiam sentir a “velha energia” do lugar e estavam convencidas de que era assombrado.

Holly Madison e Bridget Marquardt compartilharam algumas histórias sobrenaturais assustadoras baseadas nos anos em que moravam na mansão, segundo a US Magazine.

“A mansão é uma casa muito intrigante por muitas razões”, disse Madison, que morou lá de 2001 a 2008. “As pessoas falam sobre ela ser assombrada. Existem todas essas lendas urbanas estranhas como túneis de tráfico e que ela ganha vida própria”.

Já Bridget Marquardt, que morou na mansão de 2002 a 2009, concordou que ela definitivamente podia sentir “a nostalgia e a velha energia” enquanto morava lá. “Coisas pequenas aconteceram”, disse Marquardt sobre sua experiência ao ver uma mulher parada na porta de seu armário. “Ela tinha cabelos compridos, pretos e pegajosos, muito pálidos, muito finos. Ela estava vestindo uma camiseta branca que era muito grande nela e jeans pretos de lavagem ácida. Ela era mais moderna e eu sinto que reconheci quem ela era.”

Holly tentou “racionalizar” qualquer atividade sobrenatural, mas um dia ficou surpresa quando estava conversando com Bridget e disse que queria um sinal de atividade sobrenatural e, logo uma TV ligou de repente.

Ela lembrou: “Para mim, foram necessárias várias experiências diferentes antes de pensar ‘OK, há algo estranho acontecendo aqui.’” e comentou que quando disse que “gostaria de ter mais provas de que era real” imediatamente, quando disse isso, a TV dela ligou sozinha e o volume aumentou.

Quando olha para trás, Madison diz que considerou um sinal de que algo aconteceria quando ela procurasse ficar sozinha na mansão. “Eu iria me esconder naquele banheiro. Era o único lugar da casa onde ninguém ia, e às vezes o vaso sanitário dava descarga sozinha, e eu sempre achei isso meio estranho. Sempre veio durante esses momentos estranhos e introspectivos da época”, acrescentou ela. “Eu não sei o que eles estavam tentando me dizer”.