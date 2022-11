Ele foi criticado por dar a chave de sua casa para a mãe e não avisar a esposa

Um homem está sendo criticado pela esposa e por internautas após revelar ter dado uma cópia da chave de sua casa para a mãe, sem avisar a esposa. Segundo ele, a cópia foi entregue para ela ter acesso ao local “em caso de emergências”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu pedir a opinião de outras pessoas do Reddit para tentar entender se realmente agiu errado ao entregar uma cópia da chave de sua casa para a mãe.

“Recentemente eu comprei uma casa térrea com as minhas economias, minha esposa não ajudou na compra e a casa está somente em meu nome. Quando souberam, meus pais ficaram felizes e deram uma festa para celebrar a ocasião. Neste dia minha mãe pediu uma cópia para casos de emergência e eu prontamente entreguei”.

“Percebi que minha esposa ficou chateada com isso, mas ela não disse nada na hora e esperou até ficarmos sozinhos. Ela então começou a discutir comigo dizendo que eu não deveria ter dado uma cópia da chave para minha mãe”, conta o homem.

Ele não gostou da atitude da esposa

Segundo o homem, a esposa afirmou que ao dar uma chave para a mãe ele estava “tirando a privacidade” do casal e a deixando desconfortável já que outra pessoa, que não mora no local, passou a ter as chaves da casa.

“Ela também disse que minha mãe não pagou um centavo pela casa e que isso a ‘desqualificava’ de ter acesso ao local. Eu fiquei furioso porque ela insistiu em dizer que eu deveria pegar a chave de volta e eu joguei na cara dela que quem pagou pela casa fui eu e eu que essa decisão era minha”.

“Minha esposa rebateu dizendo que só comprei a casa porque ela pagou o aluguel e as despesas diárias do lugar que morávamos antes enquanto eu guardava dinheiro para a compra. Desde então estamos tendo diversas brigas e ela disse que se eu não pegar a chave de volta ela vai seguir a vida sem mim”, finaliza o homem.

Para os usuários da plataforma, ele agiu errado em entregar a chave sem consultar a esposa. “Você provavelmente disse a ela que economizaria para uma casa compartilhada e que por esse motivo ela deveria sustentá-lo e pagar sua parte no aluguel”.

“É estranho você admitir que ela pagava suas contas e o aluguel da casa e não admitir que ela ajudou você a economizar para comprar a casa. Você está abusando dela financeiramente, não acho que a chave seja o real problema, mas acho que ela percebeu que você tirou vantagem dela”, finalizou outra pessoa.