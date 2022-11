‘Ele está mesmo no inferno e péssimo’, garante astróloga sobre Guilherme de Pádua Reprodução - Instagram

Diversas pessoas acreditam na ideia de vida após a morte e em um “destino”, este que seria definido baseado nas ações que um indivíduo pratica enquanto ainda está vivo. E, recentemente, o Brasil foi surpreendido com a notícia do falecimento de Guilherme de Pádua, condenado com sua ex-esposa, Paula Thomaz, pelo assassinato da atriz Daniella Perez.

E como estaria Pádua no Plano Espiritual? Aliás, em qual “lugar” estaria o ex-ator que morreu de um infarto fulminante? Para quem está curioso sobre estes questionamentos, essa foi a descrição feita pela astróloga Monica Buonfiglio em mais um registro de sua conta do YouTube.

Em seu vídeo, a astróloga assegura que não houve arrependimento por parte do assassino da filha da autora Glória Perez. “A Justiça divina foi feita. Aqui se faz, aqui se paga”.

Monica, que em outro vídeo havia dito que “Guilherme tinha medo de morrer”, nesta oportunidade destacou alguns fatores relacionados à morte de Daniella Perez:

Primeiro, a astróloga lembrou que Daniella foi morta quando tinha 22 anos e Guilherme faleceu justamente em 2022 ;

; Logo após, Buonfiglio recorda que o falecimento de Pádua aconteceu no mesmo dia em que em 1995 Glória Perez lançava sua primeira novela depois da morte da filha, a produção Explode Coração (em 6 de novembro de 1995).

Sem rodeios e baseada no conceito de céu e inferno após a morte, a astróloga disse o seguinte: “Para mim ele está mesmo no inferno. [...] Ele está péssimo”. Ela ainda afirmou que “no plano espiritual, ele está colhendo o que plantou”.

Por sua vez, Monica fez alguns comentários sobre Guilherme de Pádua e sua personalidade: “Esse homem foi profundamente egoísta, o foco dele era atacar a Glória (mãe de Daniella Perez). [...] A Danni não fez nada para ele em vidas passadas”, afirmou.

Assista abaixo ao vídeo completo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).