Ele colocou a irmã para fora de casa após palpites indesejados sobre seu filho

Um homem afirmou ter expulsado a irmã de sua casa depois que ela decidiu fazer comentários impertinentes sobre a forma como ele e sua esposa estão lidando com o filho recém-nascido.

Contando sua história no Reddit, o homem revela que tanto ele e a esposa já estavam fartos da atitude de sua irmã, que decidiu se tornar “extremamente intrometida” desde que eles se tornaram pais. Para ele, isso em partes se deve ao fato de que ela não pode ter filhos.

“Nosso filho nasceu recentemente e tivemos uma gravidez bem tranquila. No entanto, as coisas com a minha irmã ficaram complicadas pois ela passou a agir de forma controladora sobre a forma como cuidamos do nosso filho”.

“Ela insiste em acompanhar cada momento e vem até nossa casa todos os dias desde que saímos do hospital. No começo foi uma ajuda útil, mas está ficando irritante e nós não temos mais estruturas para lidar com ela”, explica o homem.

Ele a expulsou!

Segundo relato, a situação foi se complicando à medida que a mulher começou a impor a forma como o casal deveria cuidar do filho.

“Enquanto minha esposa amamentava nosso filho, minha irmã foi atrás da lata de fórmula para bebês que estamos usando. Usamos uma marca específica e que é boa, mas cara”, conta.

“Quando ela viu, começou a repreender minha esposa por escolher uma marca tão cara sendo que ‘outras fazem a mesma vez’. Na mesma hora eu percebi que minha esposa estava prestes a chorar e acabei exagerando, expulsei minha irmã de casa”.

“Não acho que minha esposa precisa de alguém gritando com ela na frente do nosso filho, mas fico me questionando se agi errado”, finaliza o homem.

Para os usuários da plataforma, ele agiu corretamente: “Diga a ela para começar um blog sobre maternidade se quiser dar conselhos a outras pessoas. Tenho certeza de que muitas pessoas podem querer ler”, comentou uma pessoa.

“Você está completamente certo em defender sua esposa! Sua irmã tem que cuidar da vida dela. De qualquer forma, ela está errada e vocês devem fazer o que acham ser melhor para seu filho”, finalizou outra.