‘É papel dela’ - afirma pai após forçar a filha a cozinhar para seus convidados

Um pai recebeu duras críticas depois de afirmar que era “obrigação de sua filha” cozinhar para os convidados dele. Segundo ele, a família possui certas “tradições” que devem ser seguidas e esse é “o papel” que sua filha deveria desempenhar.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o caso foi compartilhado pelo próprio homem no Reddit. Na postagem, o pai conta que sua filha é estudante universitária e, por este motivo, mora em sua casa sem contribuir com as despesas.

Segundo ele, para fazer com que ela “tenha responsabilidades”, ele estipulou algumas tarefas domésticas que ela deveria fazer como forma de “pagar por sua moradia”. “Suas tarefas incluem cozinhar, cuidar da irmã mais nova e fazer a limpeza”, conta.

No entanto, a jovem pareceu não concordar com as tarefas designadas pelo pai quando se viu obrigada a preparar um jantar para alguns amigos convidados por ele.

“Recentemente recebi alguns amigos em casa e minha esposa ia preparar um jantar para nós, mas ela estava se sentindo mal e não conseguiu. Eu então exigi que minha filha preparasse o jantar, já que cozinhar é parte de suas tarefas. Ela reclamou e eu disse que se ela de recusasse a fazê-lo, iria enfrentar as consequências”.

Ele afirmou que era papel da filha preparar o jantar

Segundo relato do homem, ele precisou ameaçar a filha com uma punição já que ela afirmou não ser justo ter que preparar o jantar para os convidados do pai.

“Eu não achei correto convidar meus amigos para minha casa e oferecer fast-food no jantar! Depois de uma discussão e de chamar sua atenção, ela cedeu e preparou algo, mas mudou de atitude comigo desde então e mal conversamos”.

“Sei que é chato preparar a comida para meus amigos, mas temos um acordo e ela tem que cumprir. Minhas filhas e minha mulher não são minhas empregadas, mas temos alguns papéis tradicionais em nossa família e eles devem ser seguidos”, finaliza o homem.

Para os usuários da plataforma, a jovem tem total direito de estar completamente irritada com seu pai e ele deve repensar a forma como vê o papel da filha em casa.

“Você está agindo de forma errada e desnecessária com sua filha. Não é sensato convidar seus amigos para irem a sua casa sendo que sua esposa está doente. Além disso, sua filha não é sua empregada doméstica só porque ela está morando com você enquanto estuda”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter cancelado tudo no momento em que soube que alguém em sua casa estava doente. Definitivamente você não agiu como o adulto da situação”, finalizou outra pessoa.